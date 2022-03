YeriMUA, la empresaria de 20 años que "desborda" las redes sociales

"A mí me gustaría muchísimo estudiar Cine, es mi sueño... Una persona que me inspira mucho del cine es Guillermo del Toro, es mi director favorito y espero algún día poder conocerlo", platicó durante su visita al corporativo Imagen del Golfo.

YeriMUA es más que una influencer de redes sociales; es una empresaria de 20 años que tiene visión de futuro para sus inversiones.

Su próximo proyecto es la instalación de una nueva empresa en la ciudad, en el que está apostando por la generación de empleos.

Sin embargo, el negocio situado en el giro de belleza y moda que iniciará en la entidad, no se limita al territorio veracruzano, pues buscará su expansión nacional.

"Hay un negocio que quiero poner en Veracruz que sé que va a dar frutos y que va a impulsar nuestra ciudad, porque yo soy cien por ciento jarocha, amo ser de Veracruz y quiero generar empleos para las mujeres veracruzanas, y no solo jóvenes. Yo sé que hay mujeres adultas que les cuesta trabajo conseguir un empleo y yo quiero contratar de todo y también apoyar a la comunidad LGBTTTIQ+", comentó la también empresaria.

Tener su propia línea de ropa forma parte de uno de sus proyectos, sin embargo, como mujer de negocios espera el momento adecuado, pues se podrían presentar oportunidades hacia el extranjero.

YeriMUA está consciente de que ser influencer no es un trabajo para siempre, que el tiempo es más corto que para otras profesiones, y espera -en el futuro- tener una vida con menos exposición pública.

Quiere estudiar una carrera universitaria y asegurar su futuro. Por ello, desde los 15 años que inició como beauty blogger y tras lograr el éxito en redes sociales, se ha interesado por invertir sus ganancias como videoblogger en empresas.

YeriMUA considera que la aceptación entre sus seguidoras proviene de la autenticidad en su comportamiento.

Es una persona sincera y transparente, capaz de transmitir las emociones que siente en el momento. Ser auténtica la ha llevado a colocarse en el gusto de los seguidores en internet.

Y aunque vivir en el "ojo público" es difícil, la influencer veracruzana sabe que es parte del proceso.

"Es muy difícil, pero yo sé que me he prestado a ello. Por ejemplo ayer andaba diciendo que me picaba la cola y si digo que me pica la cola todo mundo va a opinar: no pues tiene lombrices, no pues esto... yo sé muy bien en dónde me pongo. Debemos considerar que, a veces, desgraciadamente el morbo vende y no es de ahorita que los influencer venden morbo; vean a Niurka, a Lyn May, el morbo siempre ha vendido, pero tienes que saber qué sí y qué no. Hay cosas que me guardo para mí", platica en entrevista con Imagen de Veracruz.