Yeri MUA responde al hate sobre su físico por querer ser Reina del Carnaval

La influencer veracruzana Yeri MUA volvió hacer tendencia en redes sociales después que se desatarán las burlas tras su físico en fotos y videos que circulan de la presentación de los candidatos y candidatas a la Corte Real del Carnaval de Veracruz.

En una publicación en Facebook, respondió de forma tajante a las personas que hacen burla de su físico y forma de ser: "Estoy aquí para demostrarte que las muj3res imperfectas, f3as, di3ntudas, con estrías, con pechos caídos, chaparras, etc (como las miles de cosas físicas con las que me agreden diariamente) TAMBIÉN PUEDEN SER REINAS", "Por que ser reina del carnaval no se trata de belleza ni clase social, si no de actitud, dedicación y EL AMOR POR PERSEGUIR TUS SUEÑOS".