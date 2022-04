Yeri Mua no estuvo en la rumbata del Carnaval, te decimos por qué

La candidata a Reina del Carnaval 2022, Yeri Cruz Varela, dio a conocer el por qué no asistió este día a la primera rumbata que organizó el comité del carnaval , para promocionar la fiesta más importante del puerto de Veracruz .

Además señaló que el Comité del Carnaval 2022, la invitó para la rumbata un día después de que ella anunciara su boteo por otras ciudades de México.

"Yo anuncié las fechas de qué día iba a estar en Cancún, todo bien todo perfecto, y pum, que me manda un mensaje el Comité del Carnaval y que me dice que iba haber un evento justo un día después del día que me iba a presentar en Cancún", afirmó la veracruzana.

Destacó que para participar en la rumbata ella necesitaba dinero para hacer los pagos correspondiente a su equipo que la acompaña en todo su proyecto, además de que no le gusta hacer las cosas con poco tiempo de anticipación.

Yeri Mua, afirmó que no podía cancelarle a sus seguidores, debido a que gran parte de sus exitos también se los debe a ellos.

