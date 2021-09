Resaltaron la eficacia de la vacuna al revelar que de 23 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, 22 no estaban vacunados y de 16 intubados, 15 no contaban con la Inmunización.

Las vacunas funcionan y deben ser parte de múltiples barreras de protección, como el uso de cubrebocas, evitar reuniones en interiores y lavado de manos posteó el hospital ubicado en 16 de Septiembre de la colonia Centro de Veracruz, junto con una gráfica de la hospitalización que tuvo en un mes.

De 64 pacientes hospitalizados, 51 no recibieron la vacuna; de 27 personas en terapia intensiva, 21 no contaban con la inmunización y finalmente, de 22 pacientes con ventilación, 18 de ellos no se vacunaron.

Por lo que insistieron en la importancia de recibir el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19 en la intensa lucha mundial por frenar la pandemia.