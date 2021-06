World Trade Center listo para la reactivación en Veracruz

"Todo se está reactivando gracias a Dios, empezamos ahorita en Julio con algunos conciertos. Los congresos que se iban a llevar a cabo en el 2020 no se cancelaron, se re-agendaron, y se planean para este año, pero los meses para los congresos en Veracruz son Septiembre, Octubre y Noviembre".

Dijo que el beneficio no nada más es para el recinto, sino también para la zona hotelera, restaurantes y toda la cadena de valor que se involucra en este tipo de eventos.

Comentó que en cuanto a las pérdidas del recinto durante el año de total confinamiento, es muy complicado sacar una cantidad, sin embargo habló de alrededor de 20 millones de pesos, que aseguró, es lo que normalmente se considera con ese tipo de eventos.

Debido a que el recinto pertenece a la Secretaría de Turismo, informó, a pesar de no estar activo no presentó ningún tipo de problemas para realizar mantenimiento ya que se ha buscado un presupuesto para no dejar caer el espacio.

Manifestó que por ahora tienen programados entre 30 y 35 eventos como, congresos, exposiciones, eventos sociales y conciertos, y el aforo será del 75% siempre y cuando el semáforo se encuentre en color amarillo.

