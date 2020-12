Vulnerables enfermos de Parkinson ante Covid

Como es sabido por muchos, el Mal de Parkinson se caracteriza por presentar dos principales síntomas: mucho temblor en extremidades o rigidez incluso en órganos internos hasta quedar paralizados definitivamente. De la misma manera, la Asociación "Amigos del Parkinson" de Veracruz también quedó paralizada en cuanto llegó la pandemia.

"Estamos detenidos por la pandemia, como tú sabes es complicado por el virus y es que el paciente con Parkinson normalmente muere de neumonía o pulmonía entonces estamos en la mira del coronavirus, por lo que no podemos salir", comenta a Imagen del Golfo Carlos Platas Meneses, presidente de dicha asociación civil.

Esta enfermedad neurológica, entre otros de sus síntomas, es reducir el movimiento así como el funcionamiento de los órganos, al haber rigidez en los pulmones, éstos no pueden ya ni expandirse ni contraerse para recabar oxígeno, provocando neumonía o pulmonía y a la postre la muerte.

Es por ello que el Covid es una amenaza constante para los que padecen este mal, "Es por eso que no hemos trabajado en este año, no hemos hecho ningún evento, la carrera que nos ingresa dinero no la hicimos, no estamos operando, se murieron dos pacientes conocidos de la asociación, está peligroso reunirnos", comenta Platas Meneses.

Congelados

"Amigos del Parkinson A.C." tiene al día de hoy 13 afiliados, en el mes de abril celebraba la carrera "Corriendo por el Parkinson" que era el evento que más le recaudaba fondos, pero este año no hubo edición.

La asociación también celebraba conferencias como la del 2014 sobre la depresión en quienes padecen esto, así también convocaba para la aplicación gratuita de nuevos tratamientos como la de acupuntura china con hilo catgut también en aquel año.

Debido a la situación económica de años atrás, tuvieron que cambiar su casa-sede que estaba en la avenida González Pagés y hoy se encuentran en la colonia Dos Caminos en el DIF gracias a la solicitud que le hicieron al ayuntamiento porteño para darles en comodato el uso de las actuales instalaciones.

La asociación hoy se encuentra en su peor crisis económica y aún así están abiertos a orientar vía telefónica a quien se acerque a ellos padeciendo el mal, no dan conferencias vía zoom pero su presidente ha sido invitado en sesiones que hablan del Mal de Parkinson desde la ciudad de Cancun.