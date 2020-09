Volverá Dante a la política veracruzana

Movimiento Ciudadano participará sin alianzas en las elecciones del 2021, afirma el senador





Las elecciones 2021 serán una oportunidad para consolidar a los nuevos liderazgos del país, señaló el senador Dante Delgado Rannauro, en su visita al Corporativo IMAGEN.

Se le cuestionó sobre sus posibles aspiraciones a la gubernatura de Veracruz en 2024 y la ruptura con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso de Nuevo León no confirmó si el senador Samuel García quedará fuera de la renovación de la gubernatura, pero dejó entrever su reconocimiento a la trayectoria de Luis Donaldo Colosio Riojas.

Elecciones

Ante la división que prevalece, las elecciones de 2021 serán una oportunidad para consolidar a los nuevos liderazgos del país.

El fundador de Movimiento Ciudadano consideró que en lugar de establecer dos frentes, que aprueben o desaprueben al actual gobierno, se necesita respaldar institucionalmente a los grupos vulnerables y definir políticas públicas claras que alienten a los emprendedores.

"Creemos que el presidente tiene una gran agudeza política y nosotros le hemos dicho públicamente que si ya había ganado con la mitad de la población lo más práctico era tratar de conquistar a la mayoría de la otra mitad. Lamentablemente no hubo consensos".

Insistió en que el Movimiento Ciudadano plantea un proyecto político distinto a los partidos que han existido en el país.

Reconoció que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con las reglas creadas por el PRI, PAN y PRD, pero adicionalmente con un líderazgo social real.

"Tiene sus ventajas y desventajas, la desventaja es que no tiene partido sino algo muy amorfo, desarticulado donde se repite la historia de quienes le dieron en una primera etapa su respaldo, que son las viejas tribus del PRD que se alinearon en Morena".

MC plantea un proyecto con fuerzas de la sociedad para sacar adelante a México por ello participarán solos y abanderarán a hombres y mujeres con trayectoria de trabajo a favor de la sociedad.

Serán candidatos libres y de bien que estén dispuestos a dar la cara por los problemas de la sociedad, pensando en reactivar la economía, la seguridad y el futuro.

Se dijo seguro de que Movimiento Ciudadano será la fuerza política de mayor crecimiento en México, pues tan solo en 2015 el partido obtuvo el 6.1 por ciento de la votación nacional mientras que Morena que ya llevaba ventaja por las actividades del ahora ejecutivo federal, obtuvo 8.3 por ciento.

Se cumplirá con la paridad porque el organismo confía en el talento y fuerza de las mujeres.

Caso Nuevo León

Dante Delgado aseveró que aún tienen posibilidades de contender fortalecidos por la gubernatura de Nuevo León a pesar lo tropiezos del senador Samuel García Sepúlveda.

Aunque no señaló si ante los desfiguros de este último, podría ser Luis Donaldo Colosio Riojas el abanderado de MC, consideró al coordinador del grupo parlamentario en el Congreso Estatal de Nuevo León como una persona con preparación, formación ética de primer orden y con un compromiso histórico con México.

Hay que recordar que Samuel García era el puntero rumbo a la renovación de la gubernatura, pero al tratar de promover su imagen dejó entrever inmadurez política y algunos consideran que hasta intelectual.

Ante los cuestionamientos Dante Delgado hizo énfasis en que Movimiento Ciudadano ganó en "cuartos" con la senadora Indira Kempis Martínez, quien surgió de organizaciones de la sociedad civil y fue electa por el principio de mayoría relativa.

Con el senador Samuel García y ahora con la presencia de Luis Donaldo Colosio, como diputado local.

Insistió en que también tienen amplias posibilidades en Puebla, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa y Colima, en el caso de Veracruz retomará su trabajo político aunque no confirmó si buscará ser candidato en 2024 a la gubernatura veracruzana.

Agregó que los cambios en la política dependen de la firmeza, valor y determinación de la gente, y es que Veracruz viene de un pasado trágico y tiene un presente que no augura nada favorable si no se actúa.

Cabe mencionar que en la reforma de 2007 Movimiento Ciudadano logró que en lugar de 72 procesos electorales se aprobara una sola fecha de elección anual.

En el Pacto por México se acordó empatar las elecciones a dos jornadas, la presidencial e intermedia federal, por ello en 2021 habrá elecciones en 15 estados, renovación de 30 Congresos Estatales y casi dos mil municipios.

Adicionalmente participarán casi 22 mil nuevos servidores públicos, vinculados a los 500 diputados federales.

"Porque si no eso permitía que el PRI ganara porque los gobernadores eran responsables de sus propias elecciones y eso era simulación democrática".

Rupturas

Delgado Rannauro afirmó que aunque el partido ya no respaldó electoralmente (como lo hizo en el pasado) al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, lo sigue acompañando cuando existen puntos de coincidencia.

Y es que junto con el Partido del Trabajo había sido aliado inseparable durante más de 18 años.

Respondió que su organismo político brindó apoyo político e ideológico durante casi dos décadas, incluso parte de las ideas manejadas por el actual gobierno fueron aportadas al proyecto por MC.

De ejemplo citó los apoyos a adultos mayores, madres solteras, jóvenes con becas y personas con discapacidad.

"Movimiento Ciudadano apoyó la reforma constitucional porque siempre ha sido una bandera que compartimos y el tema es que los apoyos que se tomaron antes de la pandemia son los que ahora comunican que fueran consecuencia del coronavirus".

El poder trae consecuencias y a su parecer el ejecutivo federal no está viendo hacia adelante y mientras el Gobierno Estatal no deje de imitar al Federal no habrá avances en Veracruz.

También afirmó que el partido se mantiene sólido en Jalisco donde gobierna Enrique Alfaro y persiste una relación cordial.

En 2018 Alfaro ganó el gobierno del estado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, desde 2019 se agudizaron públicamente "señales" que dejaron entrever una separación más marcada con Dante Delgado.

Y es que antes de tomar posesión se desvinculó de Movimiento Ciudadano y anunció que no volvería a contender por ningún otro cargo público, además de que se retiraría de la política cuando concluya su administración estatal.

Ante la pregunta, Dante dijo que contrariamente al jaloneo tienen "una gran articulación".

Hay que recordar que en junio de este año Delgado acusó al ejecutivo federal de alentar "insurrección" contra Enrique Alfaro y de utilizar el poder público para golpear al gobierno de Jalisco, rompiendo el acuerdo de civilidad.

"Está tan bien que nuestro dirigente nacional es el Senador Clemente Castañeda, senador de mayoría por Movimiento Ciudadano por el estado de Jalisco y la otra compañera de fórmula es la senadora Verónica Delgadillo y es de las mujeres que dan la cara por el proyecto de manera ejemplar".

Reactivación

Finalmente se dijo preocupado por el alto índice de contagios de coronavirus en el estado y la mortalidad, por lo que convocó a los veracruzanos a adoptar las medidas sanitarias correctas.

Junto a la crisis en salud está la económica por ello Movimiento Ciudadano planteó el ingreso vital de al menos un salario mínimo para las personas que perdieron el empleo formal o informal o que vieron disminuir su ingreso.

Lamentó que el Gobierno de la República no adoptara medidas frente a la pandemia ya que los programas de orden social fueron autorizados antes de la emergencia y para reactivar la economía se requiere garantizar el ingreso y mejorar el nivel de consumo de la sociedad.

"Si se atasca la economía hay que sacarla. Hay que generar confianza en la sociedad para reactivar la economía. México saldrá adelante en la medida en que tengamos posibilidades de empleo y bienestar para la población. Más de 12 millones de mexicanos perdieron sus empleos y la recuperación es lenta".

Agregó que se necesita confianza en la definición de políticas públicas, por lo que en lugar de confrontar sectores se necesita unidad y certidumbre.