Viven un viacrucis tras eliminación de paradas en centro de Veracruz

Usuarios del transporte público de las unidades habitacionales en el norponiente de la ciudad se dijeron molestos por la afectación que les causaron las autoridades al suprimir paradas desde la zona del Malecón hasta la avenida 5 de Mayo.

Quien no sube en el cruce de la avenida Xicoténcatl y 16 de Septiembre, cerca del Faro Carranza, tiene que caminar hasta el crucero de la calle Serdán y 5 de Mayo para abordar el autobús, es decir, cruzar Gómez Farías, Landero y Cos, Zaragoza e Independencia y llegar a 5 de Mayo, pues a partir de ahí ya recoge pasajeros.

Las rutas más usadas en esa calle son:

Costera con sus variantes

Lomas 4

Ruta 4 Colonia Lázaro Cárdenas

Ruta 6 Infonavit Maniobristas

Pero la de mayor demanda es la Costera.

Para quienes trabajan o estudian en ese punto no hay mucho problema, pero quienes trabajan por el Malecón deben caminar muchas calles para tomar el autobús.

"Yo ya no puedo caminar mucho, me canso, y mi esposo también, los que quitaron las paradas son unos desconsiderados', señala una septuagenaria quien dijo llamarse Adela pero no aceptó que se le fotografiara.

Los estudiantes y otros jóvenes tampoco aceptaron la foto pero dijeron que la medida los perjudica porque caminan más.

Después de media docena de autobuses de la ruta Costera que pasaron repletos de usuarios, casi colgados de la puerta, los desesperados viajeros lograron alcanzar un camión no tan lleno.

HOMBRE PREVENIDO...

Un septuagenario de nombre Adolfo dijo que quienes realizan actividades por la zona de mercados toman los camiones por el Parque Zamora, en Víctimas del 25 de Junio o en Xicoténcatl, para alcanzar asiento.

Hicieron un llamado emergente a las autoridades de Transporte Público del Estado para que ponga una solución al problema de las paradas de los autobuses urbanos.

