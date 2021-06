viven_entre_escombros

"No tenemos paz, por las reparaciones que iniciaron desde julio del año pasado, tengo albañiles, fontaneros, carpinteros, de todo tipo de trabajadores en mi casa. Hicieron movimientos para la luz y nosotros nos quedamos 15 días sin el servicio, no se podía hacer nada porque la tapa estaba bajo escombros" detalló uno de los vecinos afectados.

Riesgo constante

Manifestaron que ya han presentado situaciones de riesgo, entre ellas, la caída de una viga, roturas de parabrisas y de tinacos ocasionados por escombros, además subrayaron que no importa cuántas veces tiren las paredes de las casas afectadas, las grietas vuelven a aparecer en poco tiempo.

"A una de las personas que le rompieron el parabrisas con un escombro que cayó desde lo alto, no le quisieron pagar los gastos. Yo, incluso, he tenido que poner de mi dinero para los materiales, porque te dan cierta cantidad, pero el material que ellos mismos rompieron era de buena calidad y las cosas han subido de precio", manifestó.

Aseguraron que lo más humano que deben hacer es darles un lugar en donde vivir y guardar sus cosas, en lo que concluyen la construcción y equipamiento de su "monstruo", ya que los presuntos dueños o encargados de la construcción les dijeron que estas condiciones en las que se encuentran persistirán aproximadamente dos años más.

Acusan anomalías

Piden a las autoridades correspondientes que evalúen la situación, debido a que consideraron hay algunas irregularidades, entre ellas la supuesta anuencia vecinal, que nunca les fue presentada y el desconocimiento del perito que realizó la evaluación para la construcción.

Son sus patrimonios

Aunque a uno de los dueños de las casas afectadas sus familiares le insisten en que la venda, se rehúsa a dejarla ya que es el patrimonio que con sacrificios, sus padres le dejaron.

"Por más que quisiera irme no podría. No me alegro, pero doy gracias a Dios que a mi mamá no le tocó ver que la casa, que con tanto esfuerzo levantó, está siendo constantemente destruida", comentó.

Analizando la posibilidad de venta, argumentó que sería casi imposible, debido a que la casa ya presenta antecedentes de constantes daños y al ver la gran torre que tiene construida justo al lado, el comprador se negaría por completo.