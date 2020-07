Visita de AMLO a EU no se da en el mejor momento: Analistas

La visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo estadounidense Donald Trump, no se da en el mejor de los tiempos, pues al ser periodo electoral podría salir lastimada la investidura presidencial, consideró el analista político Bernardo Antúnez Fierro.

Recordó que las encuestas indican que Joe Biden va arriba hasta por 10 puntos y el partido demócrata podría cobrar cara la visita.

Admitió que hay temas pendientes por abordar, sobre todo con la entrada en vigor del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, sin embargo, no son tiempos para hacer viajes diplomáticos al vecino del norte.

"Me parece que no debería de ir, es mala temporada, es mala idea. Pemex no va a ser motor de desarrollo aunque sea el sueño de los mexicanos. El Tratado de Libre Comercio y los inversionistas requieren una percepción baja de riesgo pero aquí es cada vez más alta".

Consideró que ante el cambio del orden mundial y el riesgo que representa China, México debe reducir su riesgo y dar certeza a los inversionistas, pues buscan retornos más altos al recurso aterrizado.

Sin embargo, admitió que el T-MEC traerá beneficios de inversión directa sin que se trate de un motor de desarrollo.

Insistió en que la percepción de riesgo del país deberá mejorar para que aterricen capitales en lo que resta del sexenio.

Cabe recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará una visita oficial de trabajo a Washington el 8 y 9 de julio, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca.