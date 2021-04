Violencia, resultado del consumo de redes sociales: Obispo

La violencia que se vive hoy en día no es culpa del confinamiento por la pandemia del coronavirus, sino que en buena medida es consecuencia de lo que se consume en las redes sociales, afirmó el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Aclaró que no se debe confundir las cosas: con todo y confinamiento es posible realizar actividades positivas, por ejemplo ejercicio físico; pero también se puede caer literalmente en las redes de las redes por internet y ser influenciado para cometer acciones negativas, puntualizó.

"Las redes sociales pueden negativizar todo, llevar a ver todo negativo; que si te ponen la vacuna, malo; si se la ponen a unos, malo porque no se la ponen a otros. Hay gente que está viendo en las redes sociales cosas que son basura y que nos hacen daño", aseveró Briseño Arch.

Fue enfático en que no se puede generalizar ni decir que todo es malo en las redes, y las personas deben aprender a discernir y desechar lo negativo y sí utilizar las redes en forma positiva, mediante contenidos que ilustren y aporten, no los que confundan e inciten a lo malo, porque no es posible vigilar a las personas cada vez que navegan en internet y posiblemente entren en páginas que muestran violencia y cosas destructivas .

NORMALIDAD

El obispo de Veracruz recalcó que aun cuando el estado de Veracruz se encuentra en semáforo verde, nadie debe confiarse ni relajar las medidas sanitarias de protección.

Dijo que en las iglesias católicas persisten las medidas de higiene y se mantiene el flujo controlado, sin aglomeraciones