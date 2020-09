Violencia entre gremio de taxistas debe parar aseveró Julio Reyes

No a la violencia entre trabajadores del volante, y tampoco divisionismo ni rebatinga por la ambición del control económico y político, aseveró Julio Gualberto Reyes Zapot, presidente de la Unión de Taxistas Libres de la Terminal Central de Veracruz.

Advirtió que intereses políticos ajenos al beneficio de ese gremio pretenden el poder y control de un sector, para fines particulares e incluso políticos, aunque no precisó quién está detrás de esa intromisión en el gremio taxista.

No obstante, sí mencionó a alguien que sí está relacionado con ellos, pero no tiene atribuciones para intervenir en las decisiones.

"Nicodemus Ávila es quien está detrás de todo esto. Nicodemus es un señor que se dedica a la fontanería, no es ni taxista; él es socio de años, nada más se presenta cuando son elecciones, y ayer (lunes) habló de que tiene veintitantos años en la agrupación, pero en realidad nada más se presenta cuando son elecciones, y su lucha de él es llegar a mi puesto. Pero el representante legal soy yo, represento jurídicamente", señaló Reyes Zapot.

Se pronunció por un rotundo no a la violencia en la asamblea convocada para este jueves 24 de septiembre, en la que él rendirá cuentas como líder gremial y responderá a todas las dudas de los auténticos agremiados.

"No debe haber violencia porque estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que ellos dicen, y no creo que llegue a haber violencia porque si se prestaran daríamos por terminada la asamblea y nos retiramos porque no hay por qué hacer violencia", subrayó.

Dejó en claro que los que sólo son prestadores de servicios no tienen voz ni voto en esa agrupación, como es el caso de Ávila.