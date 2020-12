Violencia de género: un problema que no cesa, señala activista

En el municipio de Medellín de Bravo hay mucho trabajo que hacer ante la violencia de género imperante en todos los órdenes, aseveró Erika Verazas Lira, activista por los derechos de las féminas.

Resaltó que pese a los discursos persisten las agresiones contra la población femenina y sobre todo, ellas no saben ante quién acudir en caso necesario.

"Hay personajes misóginos, transgresores de la ley, que se dedican a golpear mujeres, que no las respetan, y con ello nos referimos a un personaje del cual se ha venido sabiendo, el señor Marcos Isleño.

"Las mujeres están muy ofendidas, muchas mujeres tienen miedo: ahorita en época de Covid se da la violencia pero no se denuncia", señaló Verazas Lira.

DESINFORMADAS

La militante del partido Morena dijo que la casi nula cultura de la denuncia se debe a que no conocen las instancias para pedir ayuda y no hay información suficiente, además del temor a que no les crean, y por eso aguantan en silencio la violencia.

Por ello demandó que se organicen talleres informativos con el apoyo de instituciones de gobierno.

"Es necesario porque a veces el caso se hace viral pero finalmente, la mujer queda como la provocativa, que si no hubiera salido a las 12:00 de la noche no hubiera pasado nada; entonces necesitamos un representante en el Congreso que realmente siga fortaleciendo hasta ahorita las bases que hay.

"El Congreso, el gobierno, necesitan representantes; nosotras como mujeres necesitamos representantes que velen por nuestros intereses, que nos protejan en todo momento", aseveró Verazas.

A pregunta sobre si ella aspira a ser diputada local por el distrito 17 con cabecera en Medellín, dijo que hay que esperar los tiempos y apegarse a los lineamientos del partido Morena.