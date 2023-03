Víctimas de acoso deben denunciar formalmente a sus agresores, afirma Diócesis de Veracruz

Denuncias formales de las mujeres ante las instituciones ministeriales y una efectiva acción de las autoridades para aplicar la ley a los agresores son fundamentales para abatir la inseguridad que padecen ellas, aseveró Carlos Briseño Arch, obispo de la Diócesis de Veracruz.

En referencia a movilizaciones recientes de mujeres y sus señalamientos de agresiones, el clérigo dijo entender a quien opta por no denunciar, pero resaltó que si sólo se denuncia públicamente y no ante la autoridad competente no se ejercerá la acción de la ley, y el victimario seguirá libre, en total impunidad.

"No simplemente que las denuncien a los medios sin más, sino que hagan denuncias por escrito ante las autoridades para que realmente se tomen cartas en el asunto y aquellas personas que se consideran depredadores que se aprovechan de esas situaciones.

"Que de alguna manera tengan el cauce legal para que lo hagan de una forma más que mediática, más formal, y que se atiendan esas peticiones, para que la gente sepa las consecuencias de atentar contra una mujer y el violentar de cualquier forma a una mujer", aseveró Briseño Arch.

Aclaró que sí hay avances en la conciencia que hay ya sobre el respeto a las mujeres, pero lamentó que persista el silencio de muchas, lo que atribuyó al miedo, inseguridad y sobre todo, a que muchas aún no encuentran los cauces adecuados para expresarse.

"El estar denunciando a medios no es la única salida ni la mejor para ellas ni para su propia seguridad", puntualizó.

Recalcó que la violencia no se abate con más violencia, pero las autoridades deben hacer su parte ante las denuncias.

"Todas las instituciones de la sociedad tenemos que procurar buscar que se dé ese respeto hacia las mujeres.

-Que las autoridades sean más puntuales en el cumplimiento de las investigaciones para esclarecer los casos denunciados?

"Así es, y tener todo un protocolo en todas partes, en todas las instituciones, en los colegios, en las empresas, en las iglesias, en todas las instituciones sociales, incluso en los trabajos de cualquier tipo debemos generar una forma de metodología de respeto y si no se respeta, que tenga aquello consecuencias, yo creo que eso es algo que todavía nos falta mucho por hacer", subrayó el obispo de Veracruz.

Foto: Heladio Castro.

/ct