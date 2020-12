Veracruzanos, temerosos de ser voluntarios de vacuna anticovid

Ciudadanos de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río admitieron sentir temor de participar como voluntarios en las pruebas médicas de la vacuna contra el Covid-19 que realiza el Laboratorio CanSino Biologics.

Incluso algunos dudaron aplicarse el biológico una vez que la efectividad quede demostrada.

"Como son pruebas todavía no se sabe si tiene una eficacia, como cualquier medicamento tendrá efectos secundarios, la verdad no me arriesgaría para que me pusieran la vacuna", afirmó el joven Barel.

Hubo personas que consideraron que los medicamentos para tratar el Coronavirus, sobre todo la vacuna, primero deberían probarse en los políticos y después en la población en general.

"No, claro que no, está aprueba y los voluntarios han fallecidos. Qué se la aplique el presidente y qué lo hagan público para que uno se de cuenta", señaló la señora María del Rosario Salazar.

Sin embargo, otros no rechazaron ofrecerse como voluntarios para ser de los primeros en recibir la vacuna contra el Covid-19.

"Considero que sí sería voluntario, definitivamente sí sería voluntario, pasa saber qué beneficios tiene".

Hay que recordar que las pruebas de la vacuna del Laboratorio CanSino Biologics se realizarán en 16 estados del país.

Los criterios para participar como voluntario en las pruebas son los siguientes:

Ser mayor de 18 años, hombre o mujer, con o sin enfermedades.

En caso de tener enfermedades crónicas, que lleve tres meses estables (que no haya cambio en su tratamiento). En caso de ser mujer, no estar embarazada o en lactancia.

En el caso de Veracruz el comunicador Xavier Moranchel admitió haber sido el primero en inyectarse la vacuna.

Rechazó reacciones inmediatas o haber manifestado efectos secundarios, sin embargo, se mantiene al pendiente del comportamiento de su organismo.