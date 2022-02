"Desde hace 20 años que soy soltero y con base a mi experiencia te digo que se evita uno muchos problemas. Si intenté tener parejas pero no funcionó y es mejor a estar soportando y mal viviendo, pero eso ya depende de la decisión de cada quien y también de sus metas y objetivos", dijo un hombre de edad mayor.

"Por ahora prefiero estar soltero, ya tengo un año así y primero está la salud mental de uno, hasta que no esté listo, no aceptaré tener pareja de nuevo. La verdad ahorita no se me ocurre algo que haga que prefiera estar en pareja" comentó riendo, joven de 24 años.

Por otro lado, una mujer y un hombre, los cuales llevan más de 45 años de casados, dijeron que depende de la situación y las personas, sin embargo ellos encontraron en el otro, un apoyo y complemento.

"Es mejor estar en pareja porque así nos cuidamos el uno al otro, desafortunadamente no todas las parejas y personas piensan así y vemos que últimamente cuando no se soportan en lugar de alejarse terminan en tragedia. Opino que una pareja es muy bonita pero debemos estar preparados para serlo y dejarlo de ser" expuso la ciudadana.

"Ambas tienen sus pros y contras porque si realmente se complementan se ayudarán mucho, pero si no es puro pleito poniendo de pretexto siempre que por amor a los hijos y son los que más sufren. Nosotros tenemos 45 años de casados y vivimos felices y armoniosamente" concluyó el ciudadano.

