Veracruzanos molestos por falta de organización en inicio de votaciones

"Llegamos a las 7 pero nos paramos a las 5. Le dije a mi esposo que a las 6 no llegáramos porque seguramente no había gente, pero cuando llegamos ya había vecinos. Estuvimos más de una hora esperando, ya no aguanto mis piernitas. Hasta que nos atiendan ya me voy", expresó Leonila Álvarez.

Merino García señaló que llegó después de las 6:00 de la mañana para evitar los rayos del sol, sin embargo, su tiempo de espera fue prolongado.

"Llegué temprano para que no nos diera el sol. Llegué 6:25 de la mañana".

El señor Juan se levantó a las 5:00 de la mañana para ser de los primeros en votar, sin embargo, espero prácticamente igual que si hubiera llegado más tarde debido al retraso en el inicio de la votación.

"Queríamos ganarle al tiempo pero no se completan las casillas. Queremos votar y ejercer nuestro derecho. Desde las cinco de la mañana me levanté y tengo casi dos horas esperando".

Francisco Bazán Ruiz, esperó hora y media para poder votar.

"Tengo hora y media esperando ojalá que se una vez. Voy a tener que esperar, tenemos un gran rato y no se acomodan. Ojalá se apuren".

