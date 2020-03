Veracruz se ubica como el estado líder en casos de dengue desde 2019

El estado de Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de dengue, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal.

Hasta la fecha, en la semana epidemiológica número 10, la entidad acumula 497 casos, es decir más del 100 por ciento de los casos que se registraron hasta la semana epidemiológica número 10 en el 2019 (216 casos).

De los casos confirmados de dengue en el estado de Veracruz, 375 corresponden a dengue no grave y 122 de dengue con signos de alarma y dengue grave, los casos de DCSA+DG hay un incremento de aproximadamente 100 por ciento en comparación con los registrados el año pasado (60).

Mientras hasta el mismo periodo de 2019 se había registrado un fallecimiento por dengue, hasta la semana epidemiológica número 10 la Secretaría de Salud no reporta muertes por esta enfermedad.

Los municipios donde se ha concentrado el mayor número de casos son: Poza Rica, con 60 casos de dengue no grave y 20 casos de dengue con signos de alarma y dengue grave; Pánuco con 38 casos de dengue no grave y 2 casos de dengue con signos de alarma y dengue grave; Zaragoza con 1 caso de dengue no grave y 3 casos de dengue con signos de alarma y dengue grave; y Platón Sánchez con 4 casos de dengue no grave y 2 casos de dengue con signos de alarma y dengue grave.

Los dos primeros municipios mencionados se ubican en la escala roja (zona de epidemia) del Canal endémico de dengue, de la Secretaría de Salud; Zaragoza y Platón Sánchez se ubican en la escala amarilla.