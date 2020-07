Veracruz es segundo lugar en casos de dengue; Jalisco primer lugar nacional

El estado de Veracruz ya fue superado por Jalisco en casos confirmados de dengue, posicionándose en segundo lugar a nivel nacional en el ranking de la enfermedad.

En la semana epidemiológica número 29, la Secretaría de Salud federal reporta un deceso por esta enfermedad en el estado.

Hasta la semana epidemiológica número 25, la entidad se posicionaba en primer lugar a nivel nacional con 859 casos confirmados de dengue, en la semana número 29 bajó un peldaño con 934 casos confirmados.

Pese a ser superado por Jalisco, los casos de dengue en Veracruz continúan creciendo. Con una diferencia de 75 casos en el último mes, haciendo en promedio 2.5 casos confirmados al día.

De los 934 casos: 724 son de dengue no grave y 210 de dengue con signos de alarma más dengue grave, de acuerdo con el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, de la Secretaría de Salud federal.

El municipio de Pánuco, ubicado al norte del estado, continúa en primer lugar a nivel estatal en el número de casos, con 115 confirmados de dengue no grave y 5 casos de dengue con signos de alarma más dengue grave.

Le siguen Platón Sánchez con 9 confirmados de dengue no grave y 4 casos de dengue con signos de alarma más dengue grave, Chumatlán con 8 confirmados de dengue no grave y 1 de dengue con signos de alarma más dengue grave; y Tlachichilco con 8 confirmados de dengue no grave.

Los 584 casos restantes de dengue no grave y 200 casos de dengue con signos de alarma más dengue grave se distribuyen en el resto del territorio veracruzano, de acuerdo con el mapa de la SSA.