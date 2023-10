Veracruz, con papel fundamental en México en el sector energético: Mónica Robles

El sector energético es estratégico para cualquier país y Veracruz juega un papel fundamental en México, señaló la exdiputada Mónica Robles Barajas.

Al acudir al V Congreso de Energía, Refinación, Gas y Petroquímica en Boca del Río, reconoció la relevancia que da el actual gobierno federal a la soberanía energética.

"Me parece que este congreso es algo muy importante, celebro que sea el quinto y ya se dijo que se va a continuar porque es para promover la inversión, la innovación en este sector. Sin energía la economía no funciona, sin energía no podríamos tener nivel de bienestar".

Durante el V Congreso de Energía, Refinación, Gas y Petroquímica, en el WTC de Boca del Río, se ofrecerán conferencias y paneles con temas de soberanía energética, suministro de gas natural, corredor interoceánico y sostenibilidad, entre otros.

Mónica Robles Barajas recordó que Veracruz es el único estado que cuenta con una planta nuclear pero además tiene cero accidentes por ser de las más seguras del mundo.

Recordó que TC Energy a través de un ducto distribuirá Gas Natural de Tuxpan a Coatzacoalcos y a Dos Bocas.

El gasoducto sale de Tuxpan, recorre en su mayoría adentro del mar, porque es un ducto marino. Vuelve a tocar tierra en Coatzacoalcos, vuelve a entrar al mar y sale en Dos Boca. El objetivo principal es abastecer a la Comisión Federal de Electricidad de Gas Natural, pues de trata de uno de los combustibles más competitivos y eficientes.

"Veracruz tiene importancia relevante en el país. La única planta de energía nuclear está en Veracruz pero además tenemos gas, petroquímica, el puerto e inversiones importantes como el gasoducto que atravesará por las costas del Golfo".

En el V Congreso de Energía, Refinación, Gas y Petroquímica además de las ponencias, se cuenta con la exposición comercial instalada en los salones Tajín con la participación de empresas como TC Energía, Global Gas, SIEMENS, Valero, Nuvoil, 3M, Graco, CFEnergía, EPC Equipos de Protección y Control, Lemargo, Services Normatividad para Hidrocarburos, Qdinco, Solarever, TFS Turbine Field Solutions, Geolis, Engie, Einsur, Directorio de la Industria Energética Mexicana, Tenaris Tamsa, Techint entre otras, todas.