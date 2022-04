Ventas en Plaza del Mar no fueron iguales para todos los comerciantes en Semana Santa

Víctor Luis Ochoa, introductor de productos, dijo que desde su perspectiva el año pasado fue menos malo que el actual porque se arrastra el efecto de una economía en caída y eso limita al consumidor la posibilidad de cambiar su dieta y llevar pescados y mariscos porque no se puede bajar los precios.

La recién concluida Semana Santa no fue mala para quienes expenden productos marinos, pero tampoco dejó un saldo espectacular, opinaron comercializadores del mercado de pescadería Plaza del Mar , ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz .

"Esta Semana Santa estuvo un poco baja en comparación con la pasada porque la pandemia, queriendo o no queriendo, se ha prolongado, ha afectado a gran parte de la población porque ha traído mucho desempleo, muchísimas empresas están cerradas y entonces, lógico, hay mucha gente desempleada y ése ha sido uno de los motivos por lo cual ha ido afectando la economía del país", señaló Ochoa.

No es que el año 2021 la situación económica haya sido mejor que ahora, sino que fue "menos mala" y por eso reiteró que en el 2022 la Semana Santa fue "un poco baja" respecto de la del año pasado.

Dejó en claro que la economía no puede mejorar mientras no se erradique al coronavirus, y aunque haya un gran sector poblacional ya vacunado, no es la totalidad y entonces hay un riesgo latente de repunte.

"Aparte, no hubo buena producción. Aquí el pescado de mar es el que más nos aliviana a nosotros, también hubo muy poco y ése es otro motivo", añadió Víctor Luis.

La mayor demanda en Semana Santa la tuvo el camarón, jaiba, mojarra. Según Ochoa, el número uno en ventas lo tuvo la mojarra, seguida por la villajaiba.

MOVIDITO

El comerciante Imeldo Casas Sarmiento, se dijo satisfecho de la Semana Santa pues según él, hubo buenas ventas y una significativa mejoría en lo que va de la pandemia.

"Sí estuvo movidito, gracias a Dios sí tuvimos buena venta y sí era lo que esperábamos porque los días que esperábamos, jueves y viernes sí estuvo movido, mejor que el año pasado, ya ve que el año pasado estuvo la pandemia y eso nos afectó un poco más", indicó Casas Sarmiento.

Resaltó que los precios no se dispararon en la medida que temían muchas personas.

Es decir, sí se encareció el producto, pero al grado de quedar inalcanzable.

"Todos pensábamos que iba a incrementar mucho, pero gracias a Dios el camarón, de 210 pesos que costaba, se consiguió en 200 pesos y hasta en 180", destacó el comerciante de pescados y mariscos en la Plaza del Mar.

/pn