ventas_de_artesanos_repuntan_con_la_llegada_de_turistas

Dijo que la gente comienza paulatinamente a retomar la movilidad, además saben como cuidarse para prevenir el coronavirus.

Aunado a ello, la jornada de vacunación contribuyó a reactivar la economía en Veracruz y el país en general.

El comerciante consideró que se trata del primer periodo vacacional en el que obtendrán nuevamente un repunte en sus utilidades.

"Este es el que llamaríamos nosotros el primer periodo vacacional presencial, porque los periodos anteriores no había gente. La gente empieza a salir, la gente se siente confiada y gracias a Dios que ya está la vacuna porque eso permite que la gente se sienta más segura de poder salir. La gente ya está sensibilizada con el uso del cubrebocas y lavado de manos".

Aunque reconoció que las personas se miden en sus gastos, debido a las condiciones económicas que persisten en el país, las ventas de los artesanos repuntaron considerablemente, sobre todo si se toma en cuenta que el año pasado fue complicado para todos los sectores.

"El incremento nunca es lo que siempre esperamos porque quisiéramos el 100 por ciento. En este caso tal vez llegará al 40 o 50 por ciento, pero para como están las cosas todo es bueno. La gente se mide pero no deja de llevar alguna artesanía de recuerdo".

Admitió que algunos turistas se rehúsan a utilizar el cubrebocas, sin embargo, les piden que lo porten antes de realizar su compra.

"Se dan caso pero la instrucción es que no se permita ingresar a los locales a quien no use el cubrebocas porque todos debemos de cuidarnos".

Aseguró que los prestadores de servicios acatan las medidas recomendadas por el sector salud para que los paseantes pasen días agradables sin temor de contagiarse de covid.