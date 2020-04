Vendedores ambulantes solicitan créditos ante crisis económica

Vendedores ambulantes fijos y semifijos de la ciudad de Veracruz solicitaron créditos a las autoridades para que puedan hacer frente a las bajas ventas e ingresos por la pandemia del coronavirus.

Recordaron que la gente dejó de realizar actividades no esenciales y por lo tanto no hay flujo de recursos.

Salvador Castillo Garcia, Integrante del Movimiento de Organizaciones Unidas, dijo que necesitan dinero y no lo quiere regalado sino financiado para poder realizar la cuarentena y contar con recursos para las necesidades básicas.

"Hemos sido perjudicados por la pandemia del Coronavirus, desgraciadamente hemos solicitado apoyos en varios lados y no nos han hecho caso, sobre todo las autoridades de Veracruz. Le hacemos un llamado a los 3 órdenes de gobierno, el pueblo veracruzano está muriéndose de hambre, ya no aguantamos más".

Por la falta de apoyo de los 3 órdenes de gobierno los vendedores siguen saliendo a la vía pública a comercializar sus productos.

Sin embargo, las ventas son mínimas y los ingresos también por lo que no podrán soportar un mes más en la misma situación.

Llamó a los gobiernos estatal, federal y municipal a voltear a ver a quienes no están registrados en ningún padrón pues están severamente afectados.

"Acá está el pueblo veracruzano pidiéndole el apoyo, no estamos pidiendo regalado, que nos hagan un préstamo y se los pagamos, pero que nos ayuden porque ya no aguantamos estar así. Nos dicen quédense en casa, pero quién le va a llevar de comer a nuestras familias si no tenemos trabajo, ni dinero".

Insistió en que no todos pueden acatar la cuarentena decretada por el sector salud para evitar contagios de Covid-19 porque viven al día y no pueden dejar de laborar.