Ahí, cerca del medio día, 17 colonos con cartulinas en mano y leyendas que decían: "tenemos tres meses sin agua", "¡CAB ya basta del mal servicio!", "Humberto Morelli ayúdame" y "No no no tenemos agua", exigieron tanto a la Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río y al presidente municipal que ponga fin a 6 meses de fastidio por falta de agua.

"Desafortunadamente desde hace como seis meses, empezó con una problemática de baja presión, sucesivamente después de esa baja presión empezó a faltar el agua hasta que hoy carecemos de ella, de repente viene intermitentemente un hilito por decirlo así, el cual no es realmente para abastecernos adecuadamente", dijo Juan Carlos Tejeda.

La mayoría de los vecinos tienen entre 20 o más de 40 años viviendo en dichas colonias, y es la primera ver en años que viven esta situación, muchos de ellos carecen de tinacos en sus casas, por lo que tienen que pedir pipas a CAB, pero se las niegan porque hasta donde han indagado, sólo le mandan pipas a quien pague el anual anticipado o vaya regular en sus pagos.

Desinterés

En otros casos, incluso vecinos que cumplen puntualmente con el pago del agua, de nada les privilegia porque tienen más de 3 meses sin agua o con muy poco, "hemos reportado infinidad de veces y nos dicen que si, que lo están viendo pero ya en seis meses no hemos tenido una respuesta que sea satisfactoria en la cual nos digan si es que tienen algún problema o si están arreglando algo", agregó Tejeda.

El hermetismo, la falta de atención y la falta de información a los colonos ha sido lo que más ha resaltado de CAB, empresa que en su página oficial web dice tener como misión: "Prestar con eficiencia y sustentabilidad los servicios públicos de abastecimiento y distribución de agua potable, de operación de las redes de drenaje y tratamiento de las aguas residuales, a la población del Municipio de Boca del Río en el Estado de Veracruz".

En la misma página, dice que la visión de CAB es: "Ser la Compañía de Agua de todos los boqueños, alcanzar con el esfuerzo conjunto el reconocimiento local, nacional e internacional por nuestro liderazgo y excelencia en la presentación de los servicios y la mejora de la calidad de vida en nuestra Ciudad".

Misión y visión de papel

Pero el único reconocimiento que hoy tienen es negativo por parte de mucha gente. "De tantos reportes que se han hecho ninguno han atendido, por eso hoy decidimos salir a manifestarnos para ver si nos hacen caso o que el alcalde de la ciudad vea por nosotros".

Es toda esta zona que conforman tres colonias boqueñas las afectadas, acusan que las pipas cuando mandan agua, ésta está contaminada, sucia, "no sabemos si la titular de la CAB, que es Rosy Peña esté al tanto de esto, creo yo que si está al tanto porque al ver que en cierta zona se está pidiendo pipa constantemente, deben de preguntarse que está pasando", dice otro vecino.

La última vez que fueron a las oficinas de CAB a reportar, una vez más les dijeron que iban a mandar a alguien a revisar pero hasta la fecha nadie hace efectiva aquella promesa