Vecinos de la colonia Hidalgo se manifiestan ante falta de agua potable

Habitantes de la colonia Hidalgo de la ciudad de Veracruz se manifestaron para pedir que les restablezcan el servicio de agua potable.

Carmen Morales Adopaca, una de las quejosas, señaló que tienen cerca de año y medio padeciendo desabasto del vital líquido y no pueden seguir viviendo así.

En su momento hicieron el reporte correspondiente, sin embargo, los meses siguen pasando y no le resuelven el problema.

La calle más afectadas es Patriotismo ya que el resto de las viviendas en dicha colonia si cuentan con el abasto del elemento.

"Nos han dado largas en que luego nos la ponen, que nos mandan pipas, pero no pasa nada, no nos resuelven".

Insistió en que la calle Patriotismo es la más afectada supuestamente por el cierre de válvulas efectuado desde hace más de un año.

Los afectados reconocieron que les envían pipas, sin embargo, no son suficientes para satisfacer su consumo.

Además debido a la emergencia sanitaria del coronavirus se requiere mayor cantidad de agua para mantener condiciones de higiene en las viviendas.

"Ahorita mas con la contingencia se necesita agua para poder tener higiene y limpieza que se requiere. Ya metimos dos oficios pero tenemos más de año y medio sin agua".

Esta es la tercera ocasión en que los habitantes de la colonia Hidalgo se manifiestan para pedir que les solucionen el problema.