Van más de 10 crímenes de odio durante el 2020 en Veracruz

Integrantes de la comunidad LGBT pidieron a las autoridades trabajar en reducir los crímenes de odio en la entidad, pues suman más de 10 en lo que va del año.

Ruby Cavalli artista de shows en centros nocturnos, denunció que ha sufrido acoso, amenazas y discriminación.

Incluso tuvo que abandonar su vivienda, pues la vandalizaron pintando ofensas al exterior.

El 16 de octubre del 2019 presentó la denuncia ante la Fiscalía, la más reciente fue del 15 de junio de 2020.

"Bueno mi historia empieza desde el año pasado en el mes de abril que dos personas afuera de mi casa me están acosando y me ha estado violentando. Me han estado diciendo actos discriminatorios por mi orientación, por ser gay y ya la verdad estoy cansado porque yo temo por mi vida que principalmente yo no conozco esas personas nunca las había visto por eso es que quiero que me caso salga a la luz pública para que se me ayude porque ya llevo dos denuncias con las autoridades pertinentes y no he visto resultados este caso".

Dijo que teme por su vida debido a que las personas que la han estado acosando conocen información de su vida privada, de su familia y la amenazaron.

"El 15 de marzo que fue el último día que laboramos terminé mi show, me invitó una persona a que me sentara con él, para mí fue algo normal. Me estuvo preguntando cosas irrelevantes pero cuando me paré de la mesa me dijo que me sentara que me tenía que decir algo más. En ese momento me saqué de onda porque me habló por mi nombre, yo nunca le había dicho mi nombre real, entonces, cuando yo me levanté él me dijo que me sentara que sabía quién era yo, dónde vivía, que conocía a mis padres que sabía todo mis datos".

La primer denuncia que interpuso fue por extorsión.

Aunque no continuaron pidiéndole dinero le vandalizaron la vivienda.

"Yo siempre he sido abiertamente gay nunca me he escondido ni nada, pues mis vecinos saben que yo me visto mujer y que doy show entonces la situación es que yo no sé si son personas que ya me conozcan por los bares en donde yo trabajé y me estén molestando".

Pidió a la comunidad LGBT no quedarse callados y denunciar situaciones similares para no llegar a desenlaces fatales.

"Tampoco se queden callados y si están pasando una extorsión o discriminación que lo denuncien, porque es la única forma que nos pueden hacer caso".