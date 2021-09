En entrevista aclararon que no andan en busca de unas siglas que los cobijen, sino de construir un proyecto verdaderamente ciudadano.

CRISIS DE PARTIDOS

"Hay que decirlo: la partidocracia está en crisis. En todas las encuestas, a la hora de preguntar qué positivo le ves a una institución, Ejército, Congreso, partidos, lamentablemente los partidos están en último lugar"

"El monopolio que tienen los partidos para las postulaciones necesita tener un respaldo y una representación ciudadana: si no unes ciudadanía con partido, se vuelven partidos sin representatividad, huecos, a espaldas de la realidad", aseveró Flores Aguayo.

Exdiputado local y federal y exservidor público, dijo que en la entidad muchos liderazgos coinciden en la idea de construir un movimiento independiente, que sea una opción real y no ficticia, para los ciudadanos.

Criticó que en Veracruz los políticos andan preocupados por la lucha por el poder, pero soslayan los problemas medulares como la salud, educación, infraestructura, seguridad y otros.

"Alguien escucha a algún dirigente de partido hablar de eso, de decir que su partido hizo un estudio de Covid y parece que los niños sí tienen derecho, etcétera? No", remarcó Flores Aguayo.

INDEPENDIENTES

El alcalde de Zongolica y ahora experredista Juan Carlos Mezhua Campos resaltó que no andan en posición de alianzas por el poder, sino de trazar senderos hacia un Veracruz mejor.

"No me sentía a gusto en el PRD, lo hice (renunciar) de manera muy respetuosa. Yo le cumplí a nuestros militantes, al partido y también a la sociedad, y básicamente lo que quiero es armar un proyecto ciudadano, un movimiento independiente rumbo al 2024. En este momento no tengo una proyección de candidatura, mi objetivo es fortalecer un movimiento independiente, sin partidos, que efectivamente posibilite el que se pueda llegar por la vía independiente a los cargos.

"El movimiento independiente tiene que llegar hasta el final con candidatos independientes, así como hizo el Bronco en Nuevo León y finalmente ganó. Reitero que no soy candidato ni mucho menos", puntualizó Mezhua Campos.

Los experredistas dejaron entrever que no se buscaría una alianza con el partido Morena, ante las preguntas reiteradas, y auguraron el crecimiento del movimiento que está en construcción.