Vacunanción de Covid debe coordinar esfuerzos de los 3 niveles de gobierno: CT

En la vacunación contra el coronavirus deberían coordinar esfuerzos los gobiernos federales, estatales y municipales para dar mejor atención a la ciudadanía, aseveró Benjamín Gutiérrez García, presidente del Congreso del Trabajo en el estado.

Destacó que quiérase o no, muchas personas pernoctan afuera de los módulos de vacunación desde la noche anterior al día que le toca y quedan a merced de la delincuencia, en total incomodidad y sin poder ir al baño, y no basta con decirles que no lo hagan y que hay suficientes dosis para aplicar.

"En los módulos había gente que se desveló y ninguna autoridad civil, militar ni de ninguna índole estaba ahí para cuidar a nadie; muchos viejitos tienen problemas de salud y las autoridades locales no meten las manos para tratar de ayudar a la población.

"Le pregunté a uno de los servidores de la nación por qué no habilitaron baños móviles, y sólo me desintegró con la mirada y se fue", señaló Gutiérrez García.

Aseveró que inmunizar a la población contra el Covid-19 debe ser una tarea de todos los mexicanos para evitar más muertes, y nadie debería quedar excluido de apoyar en lo que pueda.

"Por eso te digo que debería entrar el municipio, que diga 'te voy a poner al menos 5 pinches baños móviles', y si el estado no quiere que lo pongan frente al módulo, pues que lo pongan a unos cuántos metros de distancia para que los viejitos vayan a hacer sus necesidades.

"Tiene que haber humildad y entender que todos tenemos que entrarle porque es un problema de la nación, no es de un partido; es del gobierno federal, del gobierno del estado y de los municipios y tienen que coordinar acciones", recalcó el presidente del Congreso del Trabajo en Veracruz.

Dijo haber visto a ancianos a punto de desmayarse y aunque les digan que no hagan cola desde el día anterior, van por temor a quedarse sin vacunar.

Llamó a la conjunción de esfuerzos y que nadie se quede sin aportar su grano de arena en favor de los demás.

SOLIDARIDAD

Cabe recordar que en la primera etapa de aplicación de la vacuna en la ciudad de Veracruz hubo muchas expresiones de solidaridad.

En alrededores del módulo que se instaló en el Centro de Salud de la unidad habitacional El Coyol, varios vecinos regalaban tortas, café y lo que les permitía su economía, y en una casa las habitantes permitían usar el baño gratis a quienes hacían cola en espera de que abrieran el módulo.