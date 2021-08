Al anunciar que este lunes 30 de agosto arranca la vacunación contra Covid para jóvenes de 18 a 29 años de edad en el municipio de Veracruz, el delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara , llamó a quienes tienen la vacuna Cansino a no engañar ni intentar recibir la de Pfizer, pues no les servirá.

Explicó que el biológico se aplicará a un universo de 114 mil jóvenes, a partir del lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre, del laboratorio estadounidense Pfizer.

Las sedes serán el Hospital Naval, el Estadio de Futbol Luis 'Pirata' Fuente, el Instituto Tecnológico de Veracruz, y el CECATI 42 de Las Brisas.

Este lunes corresponderá a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra A a la E, el martes de la F a la J, el miércoles de la K a la Ñ, el jueves de la O a la S y el viernes de la T a la Z.

El sábado 4 y domingo 5 se vacunará a los rezagados de más de 30 años de edad, quienes no deberán acudir entre semana pues por eso se les designaron esos dos días.

DE PFIZER A CANSINO

El delegado del gobierno federal en el estado de Veracruz llamó a la responsabilidad a quienes cuando les tocó la vacuna recibieron la dosis única del biológico chino Cansino, y que no intenten venir a aplicarse la Pfizer, pues no se les atenderá.

Resaltó que esa situación es más visible entre integrantes del sector educativo, porque se sabe que algunos pretenden viajar a Estados Unidos y se ha dicho que no aceptan viajeros vacunados con la marca china.

"No se puede, no tiene sentido, no tiene caso. En primera, porque su certificado, si piensan que eso les va a dar paso para Estados Unidos, sale con la Cansino, no sale con la Pfizer. Segunda, los vamos a detectar porque estamos teniendo mecanismos para evitar que esto ocurra. Tercera, si alguien se colara, no va a tener segunda dosis porque no le daríamos segunda dosis", advirtió Huerta.

También exhortó a personas de municipios vecinos, como Boca del Río y otros, a no intentar vacunarse en Veracruz, sino a esperar cuando les toque.

Recordó que en este momento sé aplican segundas dosis en municipios como Castillo de Teayo, Álamo Temapache y otros, muchos de los cuales se vieron afectados por el paso del huracán Grace.

A ellos se les aplica la de Sinovac.

Huerta destacó que se sigue recibiendo y vacunando a mujeres embarazadas.