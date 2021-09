Admitió que el problema no se resolverá repartiendo culpas ni politizando al coronavirus, sino sentando las bases para iniciar la recuperación económica, pero con una estrategia sanitaria sólida y un rumbo bien definido, que favorezcan la reapertura de las fuentes productivas.

"No digo que se les dé dinero a los patrones, sino que se busque la manera de financiar; creo que ellos no están en ese plan de que se les dé dinero, sino de que haya una manera de facilitarlo ya sea vía Hacienda, en condonación de impuestos. La cosa es ver de qué manera se recuperan lo más rápido posible los empleos.

"La otra es que todavía estamos en vías de vacunación. Mientras no se vacune a las tres cuartas partes de la población para tener una certeza de que estamos adelante de la pandemia no habrá recuperación: viene el ciclo escolar y hay incertidumbre porque no hay la vacunación para que haya un respaldo de la población y entrarle a la recuperación económica, a la productividad", aseveró Gutiérrez García.

Opinó que a estas alturas nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas han caído en el desempleo, porque no todos los espacios se daban dentro de la formalidad, sino también en la informalidad y ahora ni siquiera ésos existen

"Ya venía en aumento, pero con la pandemia se ha profundizado. Estaba mal, nuestra economía no estaba despuntando como se debiera, pero al menos ahí íbamos, en una franca recesión o retracción en cuanto al empleo, y con esta pandemia y las nuevas cepas hay esa inestabilidad que se detendría con la vacunación masiva, porque estamos en la indefensión mientras que no se tenga la vacuna", subrayó el presidente del Congreso del Trabajo en el Estado.

-¿Entonces este año 2021 ya se perdió definitivamente?

"Ya, imagínate. Esperemos que se prepare todo para arrancar bien el 2022, que se prepare el gobierno con la vacunación, con los programas para echar a andar el país", exhortó.