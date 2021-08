vacuna_cansino_necesita_refuerzo_para_reforzar_su_eficacia_de_contagio:_faicic

Subrayó que México aportó 15 mil pacientes, de los cuales Veracruz colaboró con 1303 pacientes y con base en esta muestra mundial de 40 mil pacientes, que ingresaron al estudio de la fase 3, es como se determinó la valoración de un refuerzo semestral.

"Como todas las vacunas, sabemos que aunque se vacunen con sus dos dosis o unidosis puede causarte la enfermedad, pero eso no quiere decir que no estés protegido, mediante esta investigación es como nosotros hemos podido lograr concretar estadísticamente que se requiere después de 6 meses un refuerzo", añadió.

Detalló que la segunda dosis logra que los anticuerpos se multipliquen hasta por 8, por lo que brinda una mayor cobertura.

Puntualizó que CanSino es una de las vacunas que tiene menores efectos secundarios, por lo que en una segunda dosis se espera la misma sintomatología.

Segunda dosis para maestros

Aunque no es responsabilidad de la farmacéutica, dijo que espera que los maestros reciban su refuerzo en el tiempo adecuado, pues la decisión le corresponde al gobierno federal.

"Nosotros como investigación del área de farmacología de la farmacéutica CanSino cumplimos con el protocolo que nos piden de entregar toda la documentación ante Cofepris para que el gobierno federal determine, a través del Plan Nacional de Vacunación, la segunda aplicación de la dosis. Son decisiones del gobierno, pero se espera que todos los que recibieron una primera dosis reciban la segunda a los seis meses", planteó.

Respecto a la falta de reconocimiento de la vacuna CanSino Bio por parte de la Organización Mundial de la Salud, indicó que es parte de los procesos que tienen para las vacunas, pues el organismo aún no cuenta con toda la documentación.

"Está en espera de que se entregue toda la documentación, pues las farmacéuticas deciden en qué momento lo hacen, y lo que la farmacéutica ha decidido es recolectar todo para entregar en una sola exhibición, esto no quiere decir que la vacuna esté prohibida, por eso pasan la fase 1, 2 y 3 donde garantizan la eficacia y seguridad de la misma", manifestó.

Aclaró que así como en Estados Unidos se encuentra la agencia regulatoria FDA, en México la Cofepris realiza esa función, para garantizar y vigilar la protección del riesgo sanitario tanto en alimentos, cosméticos y medicamentos.

"Su papel es asegurar que ninguno de estos productos consumido por humanos tenga una reacción o evento secundario dañino, esto nos permite tener la seguridad que cuando Cofepris emite una aprobación de uso de emergencia, aprobación de nuevas moléculas, emite un código, que es el que está en los medicamentos que venden en las farmacias, quiere decir que ya pasaron por la revisión de Cofepris, de toda su área de farmacovigilancia", aseguró.

Finalmente reconoció que no hay una ventaja competitiva en ninguna vacuna, todas están arriba del 90% en caso de hospitalización y muerte, son vacunas seguras, en el caso muy particular de CanSino la ventaja son sus reacciones secundarias, que son menores, que no ha tenido ninguna reacción adversa, y que la vacuna no requirió un refuerzo en sus primeros días, sino hasta después de 6 meses.