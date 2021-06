Va Paco Gutiérrez de Velasco por Ley de Aguas y reforma tributaria

El primero consideró que debería tener una tasa del 10 por ciento y el segundo bajarlo al menos para las micros y pequeñas empresas, para que no se vayan a la informalidad o desaparezcan.

"El IVA bajarlo al 10 por ciento temporalmente. Una vez que el país haya salido y todo volverlo a restablecer. Sobre el ISR hay muchos pequeños negocios que están en la formalidad que por las circunstancias de crisis económica podrían irse a la informalidad, es decir, dejar de pagar el impuesto porque no les da".

Admitió que al reducir impuestos se tendrá que implementar severas medidas de austeridad y suspender de manera momentánea algunos proyectos.

"Se tendrá que apretar el cinturón el gobierno. Tal vez obras como el Tren Maya habrá que suspenderlo temporalmente, porque hay que cuidar mucho el presupuesto para que vaya dirigido a soportar las áreas productivas del país y se pueda volver a ese camino de rescate económico de México".

El agua

Por otro lado, consideró importante revisar la Ley de Aguas para acabar con la privatización de organismos en la materia y que sean los ayuntamientos los que se encarguen de dicha administración y operación.

Se necesita vigilar que el servicio sea de calidad y evitar problemas como en Veracruz y Boca del Río donde las quejas son constantes por fugas, falta de mantenimiento de los pozos, entre otras anomalías.

"El cambio no fue positivo, sino que hay más quejas. La intención pudo ser buena en un principio, pero el resultado fue negativo, lo vemos en las tarifas de agua que crecieron de manera exponencial y se ve injusto lo que está pasando. Tal vez si fuera agua potable y no fallara, pero la verdad no".

Insistió en que los ayuntamientos con estructura, recursos y alta densidad poblacional deben mantener la rectoría del vital líquido.

Por ello desde el Congreso federal solicitará revisar la concesión y la eficiencia del manejo de las empresas de la conurbación.

Cuentas claras

Exigirá cuentas claras, que se explique en que se invirtió en los últimos años, la condición del drenaje, colectores pluviales y plantas de tratamiento, entre otros.

Recordó que las condiciones de cada distrito son distintas y demandan soluciones diferentes.

Sin embargo, en el recorrido que realizó la principal queja de los ciudadanos fue el mal servicio de agua.

Destacó el alto precio, deficiencia en la calidad del líquido, falta de inversiones en temas hidráulicos, deficiencia del funcionamiento de las plantas de tratamiento, entre otros.

El segundo fue la situación complicada en materia económica por la que atraviesan los ciudadanos, pues luego de más de un año de pandemia ingresaron a una etapa de crisis.

Y es que la gente recurrió al empeño y a solicitar créditos por haber sufrido separación laboral o mantener sus negocios cerrados por meses.

"Lo que tenemos que hacer es reactivar al país entre todos los diputados, los gobiernos, tenemos que buscar la manera de volver a activar la economía interna del país para poder generar empleos otra vez. Desde la Cámara de diputados estaremos discutiendo el tema tributario".

La Cámara Baja deberá procurar también por el campo para hacerlo más productivo y rentable, afín que el país no pierda cultivos y por el contrario sea competitivo. Lo mismo con la ganadería y el sector pesquero nacional.

Sin embargo, ante los efectos económicos de la pandemia, se tendrá que poner énfasis en las micros, pequeñas y medianas empresas.

Para ello será importante otorgar microcréditos desde la Secretaría de Economía con tasas blandas (del 8 por ciento) para que las pymes se reactiven y el desempleo no agrave.

"No que les regalen el dinero sino que obtengan un préstamo para inyectarlo al negocio".

Se tiene que fortalecer el mercado interno, que la gente goce de eficientes sistemas de salud, educación y se sienta respaldada en su seguridad.