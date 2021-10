"No tenemos datos sobre la incidencia de casos en mujeres vinculadas a la CMIC, pero todos sabemos que este padecimiento no distingue credos ni clases sociales. Y resulta muy lamentable que muchas veces no se atiende a tiempo porque no hay hábitos de prevención, por falta de recursos económicos y en muchos casos por machismo de parte de las parejas de las mujeres en edades de riesgo".

La gira Pink Power es organizada por la CMIC en todo el país y tendrá como sede la delegación Veracruz-Puerto los días 19 y 20 de octubre próximos.

Noticia Relacionada Pretenden cambio radical de estructura del puente Coatzacoalcos Uno

La temática consiste en aportar donativos que servirán para financiar los estudios de mastografía y a cambio los donantes recibirán una fotografía tomada por el reconocido fotógrafo Martín Gavica.

Todo el dinero recaudado será destinado para mastografías y estudios médicos preventivos a mujeres de escasos recursos. Para mayores informes llamar al 229 921 44 90 al 92, extensión 101 y al WhatsApp 2299845933.