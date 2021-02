Va Bingen ante tribunales contra Yunes para repetir elección

El precandidato panista a la alcaldía de Veracruz, Bingen Rementería Molina, advirtió que no se cruzará de brazos ante el intento de su contendiente, a quien no mencionó por su nombre, para quitarle el triunfo, y dijo que acudirá hasta a los tribunales para defenderse.

En rueda de prensa afirmó que el proceso realizado el domingo 14 de febrero en el Club de Leones de Veracruz estuvo viciado, con irregularidades y la presencia de provocadores, quienes habrían actuado en acuerdo con la presidenta de la mesa número 9, que fue en la que votaron los militantes avalados por un fallo de un Tribunal Electoral.

Resaltó que debían votar 470 militantes en esa mesa, pero no se permitió a todos y sólo pudieron sufragar 268, de las cuales 258 votaron por él y 10 por el otro candidatos, en alusión a Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien nunca se refirió por su nombre.

LA BRONCA

Bingen Rementería dijo que ya por la tarde la presidenta de la referida mesa, de quien dijo que estaba "claramente identificada con el otro proyecto", les dijo que hasta ahí llegaba el grupo de personas que sí podrían votar y entonces, varios hombres que portaban cubrebocas morados iniciaron la violencia, evidenciando que ya todo estaba orquestado.

"La señal de la presidenta de salir y decirles 'ustedes no pueden votar' era la luz verde para que empezaran a hacer los desmanes que hicieron. Todo exactamente fue un show en contubernio con la presidenta (...), la presidenta tenía la clara instrucción de salir y decirles que les iban a negar el derecho a participar", explicó Rementería Molina.

Resaltó que en la trifulca sobre la calle Miguel Negrete había mujeres que quedaron en medio, incluso 2 embarazadas.

Añadió que en el Club de Leones se dio la instrucción de cerrar todas las entradas pues según él, el presidente del patronato es el padre de la candidata a regidora del otro precandidato a alcalde.

REPETIR ELECCIÓN

Rementería Molina dijo que en esta semana se debe presentar el recurso ante el Tribunal Electoral de índole federal, y advirtió que acudirá a todas las instancias pues según él, tiene pruebas en video del zipizape, y que cada persona que estuvo en la cola quedó registrada ante notario público.

"No vamos a permitir que esto se quede así. La elección se tiene que repetir y vamos a estar preparados, vamos a estar listos y les vamos a demostrar que aquí mandan los panistas y no una bola de provocadores.

"Me enfrenté al Palacio Municipal, me enfrenté al alcalde, enfrenté al hermano del alcalde, enfrenté al exgobernador, enfrenté al excandidato a gobernador, enfrenté a toda la estructura del ayuntamiento (...); enfrenté también cuando a la gente le decían que si no votaban por ellos los corrían. A todo eso nos enfrentamos", señaló Bingen Rementería.

Dijo confiar plenamente en las autoridades partidistas y en los tribunales, así como en los verdaderos panistas, pero remarcó que no se puede permitir acciones como el haber roto boletas electorales para impedir sufragar a las personas identificadas con el proyecto de él, como finalmente sucedió.

Sin embargo, dejó en claro que al margen del resultado que arroje el proceso ante tribunales, al término de éste los panistas deberán permanecer unidos hacia la elección constitucional, que dijo que será él.