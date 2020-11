La UV es indiferente, claman estudiantes ante caso de agresión sexual

Más de cien estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) marcharon en exigencia a la resolución del caso de agresión sexual ocurrido en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación (FACICO), la cual permanece en paro desde el pasado lunes.

La movilización partió de la Facultad de Ingeniería hacia la USBI, donde los manifestantes bloquearon el cruce del bulevar Ruiz Cortines y Juan Pablo II en sus cuatro direcciones, custodiados por elementos de Tránsito.

En el marco del Día de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, los universitarios exigieron la expulsión inmediata y definitiva del alumno de la FACICO que agredió sexualmente a una de sus compañeras.

El alumno es acusado de extraer material fotográfico de la computadora personal de la alumna y posteriormente distribuirlo en internet y a través de su círculo de amigos. Hecho por el cual fue suspendido únicamente 6 meses por la Junta Académica de la facultad, decisión respaldada por el vicerrector Alfonso Pérez Morales.

"Que tiemble que tiemble, la UV es indiferente"; "no somos uno, no somos dos, querida UV escúchanos bien"; "disculpe la molestia, me acosan en la escuela"; "expulsión expulsión, expulsión del agresor"; "estudiante callado jamás será escuchado", fueron algunas de las consignas lanzadas por los jóvenes.

Concluyeron la marcha en la entrada al Campus Mocambo de avenida Reyes Heroles con la lectura del pliego petitorio entregado a la dirección, haciendo énfasis que la huelga continuará hasta que el presunto agresor sexual sea expulsado de la institución.

Hicieron un llamado a la rectora de la universidad, Sara Ladrón de Guevara, para que realice un pronunciamiento sobre el tema y promueva la justicia torno al caso.