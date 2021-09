Raúl Chávez Contreras, quien tiene una imprenta y es residente de la zona, dijo que el cobro es parejo, es decir, si el vehículo o propiedad no se encuentra a nombre de la persona que lo conduce o habita, respectivamente, no tiene derecho a engomado para ser exentos del pago.

Negó que los estacionómetros agilizaran la movilidad en el primer cuadro de la ciudad.

Por el contrario consideró que hay varias afectaciones, como por ejemplo, no a todos les proporcionaron engomados para poder estacionar sus vehículos, algunas personas prefieren no acudir a los comercios o mercados porque a veces no sirven los parquímetros y temen que les coloquen el inmovilizador, entre otros.

"Ellos te dicen que te pueden dar un logotipo pero la camioneta debe estar a tu nombre, la casa también y yo rento la casa y el local y entonces no me dieron. Tienes que ser el dueño, que todo esté a tu nombre".

También se quejaron por la forma en la que se invierten los recursos que corresponden al municipio ya que calles como Hidalgo y Bravo se encuentran altamente deterioradas.

Aunado a ello no existen condiciones de seguridad para los locatarios y los consumidores que acuden a los mercados ya que los robos son constantes.

"No tienes espacio, no tiene seguridad, las calles están en pésimas condiciones. Nada más date una vuelta por Hidalgo para ver cómo están las condiciones de la calle, llena de hoyos y no hay respuesta tampoco favorable de los parquímetros. No hay seguridad aquí tenemos mucho ratero todos los días. Aunque agarremos a ladrón luego no les hacen nada".

Sobre la inseguridad señaló que tan solo a él le robaron una camioneta y la unidad que tiene actualmente fue abierta en dos ocasiones.

También aprovecharon para quejarse por los cierres de calle que se realizan cuando repuntan los casos de coronavirus ya que hay personas que viven en la zona y no pueden ingresar por la colocación de patrullas y cinta amarilla.

"Tiene que haber para nosotros un beneficio porque ya pagamos todos los servicios y tenemos que pagar también por tener nuestro carro estacionado. Además aquí no hay seguridad".

Pidieron que las próximas autoridades municipales no amplíen la concesión de los aparatos.