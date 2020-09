Usuarios de CFE piden revisar recibos tras altas tarifas eléctricas

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad llamaron a la sensibilidad de la empresa ante los cobros que está realizando y pidieron la revisión de recibos pues consideran que siguen llegando elevados.

Gustavo Domínguez Oliveros, explicó que vive en la colonia Zaragoza, se trata de un departamento pequeño y en el último bimetres tuvo que pagar 5 mil pesos por el consumo de energía eléctrica.

Acusó que muchos de sus vecinos también se quejaron ya que sus recibos fueron aún más elevados y no es la primera vez en que reciben estos cobros.

Pero además hay personas que se quedaron sin ingresos durante varios meses por el cierre de negocios o porque las empresas no estuvieron trabajando a la misma capacidad.

"No puede ser posible porque vivo en un departamento pequeño, yo estoy pagando 5 mil pesos en un departamento de dos recamaras, no se puede pagar tanto, hay vecinos que no pueden pagar, con la pandemia tiene que estar en la vivienda y se utiliza más luz".

Insistió en que las autoridades deben ser sensibles ante la situación económica de los veracruzanos y conscientes de las condiciones generales, ya que las personas están en confinamiento y hay lugares como Veracruz en donde las temperaturas son elevadas y se requiere del uso de equipos de enfriamiento.

"No pido que me condonen, pido que exista una cuota justa, que apoyen al pueblo en esta pandemia y hemos luchado incansablemente y no nos escuchan, no se me hace justo".

Solicito que se cobren tarifas justas en Veracruz ya que los usuarios no se quejan para que les condonen los recibos sino porque consideran elevado los cobros.

Recordó que se enfrenta una complicada situación económica y los servicios son básicos ya que la emergencia sanitaria no ha concluido.