Luego del pronunciamiento de diversos sectores de la población, Carlos Uscanga, precandidato a la alcaldía del puerto de Veracruz por el Movimiento de Regeneración Nacional dijo que su registro es en respuesta a esas voces que lo han llamado a participar en esta contienda interna del partido al que pertenece.

"Hoy acudo al llamado de diversos sectores de la población, jóvenes, deportistas, transportistas, profesionistas, hombres y mujeres simpatizantes de Morena que me han pedido que los represente, que han estado insistiendo en los medios que participe en esta contienda, porque ellos ven en Carlos Uscanga a esa persona que puede llevarlos realmente a que esta ciudad pueda ser más digna, porque he trabajado por las clases sociales más desprotegidas desde mi fundación de "Altruismo y Grandeza", proveyendo a los veracruzanos de huertos, promoviendo la economía sana en los hogares más carentes", manifestó.

Aspiración

El también ambientalista, pues desde su fundación ha trabajado desde hace más de cinco años en proyectos de reforestación e impulsado la siembra de árboles frutales, reconoció que no es el único en su partido que aspira a ser el candidato de Morena para la alcaldía de Veracruz.

"Me he enterado que hay varios compañeros que tienen aspiración y es una aspiración igual de válida que la mía, somos personas que hemos contribuido a las fuerzas de formación, de una manera u otra, yo desde mi trinchera formando comités, caminando las calles, conociendo a las personas, hablándoles con la verdad, de lo que es la cuarta transformación, de cómo es necesario apoyar a las políticas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México porque la visión que él tiene es la de un estadista, alguien que está preocupado no solamente por sus habitantes, que son las clases más vulnerables, sino también abriendo los brazos hacia las clases empresariales para poder llevar a un buen puerto a nuestro país", expuso.

Visión de servicio

Admitió que tiene una visión similar al del presidente de México.

"Una visión de servicio, creemos y estamos seguros que solamente rescatando al pueblo Veracruz será una ciudad más digna, México será un país más digno para poder entender ese gran objetivo, ese gran ideal que es vivir en bienestar, es vivir en paz, es vivir con seguridad social", dijo.

Aclaró que es una persona respetuosa de los tiempos y procesos, por lo que está seguro que todos los precandidatos de su partido tienen la misma oportunidad y acatará los resultados del organismo nacional.