Urgen reparar aire acondicionado en Ciudad Judicial de Veracruz

Recordó que 4 juzgados de ese edificio ubicado en la colonia Ortiz Rubio son unos hornos porque sin equipo de aire acondicionado y sin ventanas no hay manera de refrescar el Juzgado Octavo, el Cuarto, el Décimo y el Decimosexto.

Ante las altas temperaturas que ya se registran en esta región y las que se avecinan en el verano, el Poder Judicial debería autorizar la reparación de enfriadores descompuestos o abrir ventanas para que no se encierre el calor en la Ciudad Judicial, urgió Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz .

Aclaró que los pocos equipos disponibles no se dan abasto para tantas oficinas porque no les dan mantenimiento y no alcanzan toda su capacidad.

"Así se está trabajando y el grave problema es que estamos todavía en una contingencia como el Covid y va a haber muchos infectados lamentablemente tanto del personal del Poder Judicial como de los justiciables y los abogados.

"No les importa a ellos porque tan fácil que es abrir las paredes de cristal y poner ventanas para que esos juzgados se ventilen; están en la área de la ciudad que es la más alta y no les interesa, no les importa", advirtió Pozos Marín.

Destacó que al temor de la ciudadanía es infectarse y eventualmente, fallecer.

/pn