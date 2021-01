Urgen intervención de Conagua en Veracruz tras corte del vital líquido

En plena pandemia del coronavirus, a familias porteñas les cortan el agua, y el municipio incumple su responsabilidad de velar por el interés ciudadano, por lo que se espera la intervención de la Comisión Nacional del Agua, alertó Jesús López Peña, de Acción Ciudadana Veracruz, miembro del Movimiento Civilista Independiente (MOCI).

Dijo que desde diciembre esperan una reunión con la autoridad municipal para que convoque al organismo operador y se atienda la situación, pues recalcó que no se puede dejar sin suministro a las familias, que no necesariamente son morosas, sino que imperan otras situaciones.

"Se había dicho que no iba a haber cortes de agua, menos durante la pandemia que no termina y no va a terminar y ellos decían que durante la pandemia, pero la pandemia sigue. En el Infonavit Buenavista, Infonavit Chivería, colonia Formando Hogar, en la zona norte de la ciudad, en El Vergel, sigue habiendo cortes de agua.

"Lo que a nosotros nos extraña es que el presidente municipal dice que él no puede ejercer ninguna acción contra la empresa para la cancelación, toda vez que no hay incumplimiento (...), y el lunes de esta semana el Ingeniero Barradas manifiesta que esta empresa MAS le paga en forma trimestral un millón de pesos a la Conagua por multas", destacó López Peña.

Resaltó que el agua es un derecho humano y a nadie se le puede privar de ella, pero recalcó que el ayuntamiento de Veracruz, como concesionario de la operación de la infraestructura para el abasto de ese líquido, no hace que se cumpla.

Dijo que según la Procuraduría Federal del Consumidor, cada multa que aplica en este caso a los organismos operadores oscila desde 4 mil hasta 100 mil pesos, y si en el municipio de Veracruz ya van 3 mil 500, el monto debe ser considerable.

Añadió que los pocos medidores que se colocan no están calibrados y no garantizan que el usuario vaya a pagar lo justo.