Urgen 50 mil familias de Veracruz una despensa

Debido a que la pandemia por Covid-19 ha provocado cientos de casos de desempleo, el padrón de beneficiarios del Banco de Alimentos de Veracruz se ha ampliado de manera notable, llegando a cifras que no se habían dado jamás.

Así lo dio a conocer Darío Jiménez, presidente de esta Asociación Civil, quien también señaló que las donaciones de empresas afortunadamente continúan igual en número.

"No han disminuido las donaciones, lo que se ha incrementado son las solicitudes para atender a personas que antes no estaban en nuestro padrón y ahorita se están inscribiendo porque la crisis está muy fuerte, la gente no tiene dinero, antes acudía a este Banco de Alimentos por su despensa, mediante la cuota de recuperación, ahora muchos están acudiendo pero solicitando que sea donada", dijo.

Cabe recordar que esta Asociación Civil recibe donaciones en especie y recupera alimentos que han perdido su valor comercial a través de empresas importantes o negocios medianos y pequeños para ponerlos a disposición de personas de escasos recursos, paquetes alimenticios seleccionados y preparados, esto lo hacen por medio de una afiliación o de manera libre.

Desperdicio gigantesco

Entre un 15 y 20 por ciento de lo conseguido de la cuota de recuperación se dona a albergues de la tercera edad, infantiles, de alcohólicos anónimos, grupos que necesitan apoyo y que no tienen posibilidad de aportar nada como familias de muy escasos recursos en colonias marginadas.

"Actualmente el Banco de Alimentos de Veracruz contabiliza 47 mil familias inscritas y a diario se están inscribiendo entre 100 y 200 personas adicionales a las que ya llevamos, entonces todo ese grupo que se está inscribiendo, vamos viendo de qué manera se puede cubrir la necesidad para poder atenderlos y ofrecerles una despensa".

Hay grupos foráneos que hacen la solicitud al BAV y éste tiene que ir al lugar a inscribirlos, esos grupos pueden ser desde 20 a 50 personas por lo que las únicas "listas de espera" son esas y por ende no tienen contabilizados los posibles beneficiarios.

"Según cifras del INEGI, el cálculo de desperdicio de alimento en México es de alrededor 30 mil toneladas diarias y se recuperan alrededor de unas 2 mil o 3 mil toneladas, es decir como un 10% del total y se recupera principalmente por los Bancos de Alimentos que hay en el país", dijo Darío Jiménez, quien asegura es gigantesco el desperdicio en todas sus etapas.

En toda la república hay 55 Bancos de Alimentos y en el estado de Veracruz sólo dos: uno en Xalapa y otro en Veracruz. Las empresas que hoy donan al banco para ayudar a solventar la gran demanda de la cuarentena son: Grupo Lala, Alpura, Nestlé, Walmart, Costco, Sigma, entre muchas otras.