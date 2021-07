Urge una auditoría al Poder Judicial: Abogados

"Lo correcto es que se practiquen las auditorías correspondientes y si se comprueba algún desvío, que se practique la ley a los responsables, pero ahorita damos el voto de confianza a la persona que está actualmente, que acaba de llegar y no podemos achacarle el pasado a ella", subrayó durante su visita al Corporativo IMAGEN del Golfo .

Agregó que no se puede estar criticando que hoy llega una magistrada al tribunal y luego otra y luego otra, pues eso no resuelve el problema.

"Al contrario, tenemos que buscar apoyos, ver dónde está el problema para poder, de manera conjunta, en todo el territorio nacional trabajar para llevar la justicia a la población y que la tenga más cercana, no alejada, pues la justicia tiene que ser pronta, expedita y cercana a la gente", aclaró.

Agregó que si los que estuvieron anteriormente a la nueva magistrada incurrieron en algún desvío o en alguna mala situación, está la ley para aplicarse.

"Esa es nuestra postura por parte del Colegio, nosotros no acusamos, nosotros estamos como cuerpo colegiado para trabajar juntos por el bien de la población, por el bien de la sociedad. Los abogados tenemos que hacer propuestas positivas de cómo sí se puede, no del cómo no. Queremos trabajar de la mano con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el Senado de la República, con el Congreso de Diputados Federales para poder sacar adelanta las reformas que el país tanto requiere", manifestó.

Respecto al cierre de tribunales, dijo que primero habría que conocer la razón del por qué.

"Tengo entendido que muchos de estos tribunales que fueron cerrados no estaban funcionando ni rindiendo para lo que fueron creados", indicó.

Detalló que no solo Veracruz, el país demanda una justicia que sea pronta, cercana y de acuerdo a las necesidades de la gente.

"El sistema actual vino precisamente a transformar lo que era el sistema anterior y obviamente tiene que ir haber ajustes, en cuanto al funcionamiento, apertura, cierre, cambio de los tribunales, porque hay tribunales que efectivamente tienen un presupuesto asignado pero el rendimiento para lo que fueron creados no es el que la sociedad espera, entonces ahí es donde tenemos que enfocar todas nuestras perspectivas de trabajo", dijo.

Rezago

Lamentó que actualmente es complicado realizar las audiencias porque los espacios tribunales, de acuerdo a los protocolos de salud se volvieron muy reducidos.

"Son espacios de 2 ó 3 metros en donde no pueden estar víctima, testigos, abogados, secretarios, entonces la justicia se hizo muy lenta y ya no programaban las audiencias precisamente por guardar el protocolo de salud", indicó.

Añadió que ahora hay que solicitar las audiencias virtuales.

"Estamos en vías de experimentación, porque todavía el tribunal se rehúsa, por lo que es muy tardío, eso ha provocado que la justicia se detuviera, hoy en día tenemos que ir de nueva cuenta impulsando ese movimiento procesal, los abogados tenemos que prepararnos para esta nueva era, desde nuestra acreditación de manera virtual, tenemos que irnos capacitando para esta nueva era de litigio", adelantó.

El Colegio propone que los abogados se certifiquen y se actualicen en los nuevos procesos digitales que demanda la emergencia sanitaria que vive el mundo.

"¿Cómo sabemos que un testigo es la persona que dice ser? Y el abogado igual, por eso el Colegio está proponiendo que los abogados nos certifiquemos, porque ahora el abogado tiene que estar realmente preparado para asumir la defensa de una persona. Pero también los operadores de la justicia. La sociedad demanda esa confianza de los abogados, y los Colegios y las Barras serían las indicadas para realizar esas certificaciones, para elevar los estándares de la prestación de servicios de los abogados y su profesionalización", concluyó.