Urge rescatar sitios arqueológicos: INAH

Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Veracruz se plantaron afuera de la oficinas del organismo para exigir recursos para mantenimiento de las zonas arqueológicas.

A unos días de que se reabran las diferentes zonas arqueológicas del país, consideraron urgente que la Secretaría de Cultura, y el propio INAH, asignen recursos para el mantenimiento de los sitios turísticos y cumplan con las prestaciones de ley de los empleados.

David Morales Gómez, secretario general de los Trabajadores Administrativos Técnicos y profesionales del INAH en Veracruz, señaló que el año pasado debido a la pandemia los sitios arqueológicos cerraron puertas, pero además no bajó el recurso para mantenimiento y operación.

"Actualmente los centros arqueológicos no están en condiciones de recibir al público. Además de que requieren insumos de sanitización para garantizar la salud de nosotros y los visitantes".

"No se nos ha dado gasolina, no nos han dado herbicida y están enmontados y no podemos abrir al público en esa situación, además de que necesitamos la sanitización y la limpieza para garantizar tanto a los trabajadores como a los visitantes la visita digna",

Aclaró que a pesar de que los sitios arqueológicos estuvieron cerrados , ellos se mantuvieron pendientes de sacar basura y otras cuestiones menores, sin embargo, ya hay maleza y monte que deben limpiarse adecuadamente.

Como parte de su protesta nacional cerraron las 33 zonas arqueológicas que se encontraban abiertas en el país.