Urge reclasificación de tarifas de energía eléctrica: Dunyaska

La entidad veracruzana paga altos costos por el servicio de energía eléctrica por lo que urge la reclasificación de tarifas, señaló la diputada federal del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas.

Acusó que se recibe un trato desigual por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues mientras a Tabasco le condonan adeudos y le mejoran la tarifa, los veracruzanos tienen cortes de luz y los recibos llegan cada vez más caros.

Recordó que Veracruz es un estado productor y que aporta recursos importantes a la Federación, por lo que debería haber un mejor trato.

"Y aún así no lo han tomado en cuenta para una posible reclasificación de tarifas y ahora en la crisis económica y de salud que tenemos, estamos ante el peor manejo de la Comisión Federal de Electricidad, aquí se le cae la luz a cada rato".

Agregó que Comisión Federal de Electricidad no brinda el mantenimiento adecuado a la infraestructura y red eléctrica y las afectaciones a los ciudadanos y comercios van en aumento ya que los cortes de energía son constantes.

"Así no se puede manejar la política, le están mejorando el camino a quienes son de Tabasco y creo que no es la forma de trabajar en el tema energético. Entendemos qué hay gente que no puede pagar, pero si se condonan adeudos en Tabasco, se tendría que hacer en todo México".

Insistió en que debe mejorarse la política energética del país ya que los apagones son constantes y ya existen daños en comercios y viviendas.