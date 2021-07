´Urge personal médico y mejorar hospitales´

Pero además la justicia no debe someterse a votación, aunado que algunos gobiernos promueven una consulta que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, inducen al voto y mal informan porque incorpora acciones ilegales y debería contemplarse la Línea 12 del Metro, así como el mal manejo de la pandemia.

"La consulta es una vacilada y para empezar la pregunta que se formuló por la Suprema Corte de Justicia y que es la que se va a presentar el 1 de agosto no dice nada, solo que si se puede proceder contra quienes hicieron acciones anteriores, eso y nada es lo mismo, es un gasto innecesario. Son cientos de millones que se deberían dedicar para los niños con cáncer u otra cosa".

La consulta popular para poder enjuiciar a expresidentes se realizará el 1 de agosto.

Yunes Landa dijo que hay tiempo de detenerla pues será un ejercicio innecesario, porque quien cometió un delito debe ser castigado.

Medicamentos contra cáncer

El diputado federal hizo énfasis en que las autoridades estatales y federales deberían tener mayor acercamiento con los familiares de pacientes con cáncer, ante el desabasto de medicamentos.

Condenó que la compra de fármacos vaya a realizarse con la misma farmacéutica vetada al inicio de gobierno, por presuntos actos de corrupción.

"A mí me ha tocado el bloqueo de calles y aunque afecta yo digo que vale la pena el bloqueo porque es para que volteen a verlos y no solo es en Veracruz sino en todo el país. Cada estado debe ver cómo resolver los problemas que no estén siendo resueltos desde la federación".

Consideró que debería establecerse una partida especial para resolver el problema, ya que hay maneras pero no disposición.

Revocación de mandato

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, goza de popularidad y seguramente saldrá bien librado en la consulta de revocación de mandato, sin embargo, la consulta debería aplicar también para el Gobierno Estatal de Veracruz.

Yunes Landa señaló que independientemente de la calificación que en lo personal se le haga al Gobierno de la República, el ejecutivo federal se encuentra dentro de la aceptación ciudadana, no así la autoridad del Estado de Veracruz.

"El argumento es que fueron electos para seis años, pero eso se cae cuando el propio presidente de la República fue electo también por seis años y el presidente ha dicho que él está listo. Hay que reconocerle que tuvo el valor de enfrentar un compromiso que él hizo. Él sabe que sus números son buenos, independientemente de la calificación que le pueda hacer uno a su gobierno, él está bien calificado, él ya la libró".

Cuando se incorporó a la Constitución la revocación de mandato, él, como diputado federal, presentó la iniciativa para que el Congreso del Estado de Veracruz hiciera lo propio, pero no procedió.

Adelantó que el 15 de julio el Congreso local sesionará y seguramente evitará que la consulta se lleve a cabo para la autoridad estatal.

Próximo congreso

El próximo Congreso Estatal estará integrado nuevamente por la mayoría de Morena y partidos afines y aunque se trata de una decisión de los ciudadanos que debe respetarse, será difícil que se establezca un equilibrio en el Poder Legislativo.

Por ello será necesario que al hacer uso de la tribuna los nuevos diputados argumenten y sean convincentes.

Pero a la vez que los ciudadanos observen las sesiones y se informen sobre las iniciativas ya que seguramente no procederán las que presente la oposición.

"Que lo que digan en tribuna no solo sea dirigido a los compañeros de la legislatura sino a la ciudadanía, al pueblo de Veracruz. Yo le pido a los veracruzanos que estén muy atentos a lo que se diga en la Cámara porque seguramente el grupo mayoritario votará a favor de propuestas que les envíe el Ejecutivo y rechazará propuestas sin importar lo útil o sensatas que sean".

Alianza PRI-PAN

En temas políticos Héctor Yunes consideró que la alianza con el PAN y el PRD fue acertada a pesar de no tener mayores coincidencias, pues el propósito era atajar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

A su parecer hubo elección de estado, pues el resultado no tuvo que ver con la popularidad de los candidatos de Morena.

Además acusó que hubo complicidad con el crimen organizado en algunas partes del país, como en Sonora, Sinaloa e incluso en la parte sur de Veracruz.