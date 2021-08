Urge en México registro nacional de fallecidos no reclamados

Para la Fundadora y Directora del Colectivo de búsqueda de personas desaparecidas "Solecito", Lucía de los Ángeles Díaz Genao, actualmente calcula deben existir entre 7 y 8 mil personas sin vida sin reconocer en fosas comunes de panteones y Semefos del estado de Veracruz , "solamente digamos hablando de lugares de resguardo oficial, no me refiero a lugares clandestinos".

En el último reporte de "Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México" publicado en su sitio web, dio a conocer que con corte al 31 de agosto del 2020, por lo menos se contabilizaban 50 mil 505 cuerpos no identificados en México, es decir, 30 por ciento más que la cifra reconocida en diciembre del 2019, que fueron 38 mil 891 cuerpos sin identificarse.

La cifra proviene de solicitudes de acceso a la información pública enviadas a todos los servicios forenses del país, a la cual la Fiscalía General del estado de Veracruz reportó mil 120 cuerpos no identificados para agosto del 2020.

La mitad de esa cifra provenía solamente de dos fosas clandestinas (Colinas de Santa Fe y Arbolillo), por lo que la cantidad de cuerpos no identificados en Veracruz se cree, era mayor.

"En un solo panteón (en su fosa común), detectamos más de tres mil 600 cuerpos, tengo el documento oficial que es de hace unos años, eso (cifra) es lo que nos dieron a nosotras y parece que a las autoridades les dan otra, es una opacidad terrible la que hay", data Díaz Genao quien aclara que esa cifra es de la temporalidad 2013-2016.

Cifras y causas

De lo presentado por "Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México", Veracruz ocupaba el lugar 10 nacional por debajo de Sonora, siendo Baja California el número uno nacional con 9 mil 087 cuerpos sin vida sin reconocer.

Las principales causas de la problemática son: el recurrente hallazgo de personas fallecidas no identificadas, el colapso de los servicios forenses del país. Los recursos humanos, financieros y técnicos que son insuficientes; no hay prácticas homologadas en el registro de la información; y no existe un Banco Nacional de Datos Forenses ni un Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

"No hay registros, no hay base de datos, ellos no hacen un esfuerzo porque antes de que el cuerpo lo manden a la fosa común, busquen o rastreen a sus familiares, dicen que eso no les toca a ellos", comenta Lucía de los Ángeles quien al parecer para ella, las autoridades tienen un empeño por esconder cifras.

En julio del año pasado la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en México reportó más de 60 mil personas desaparecidas, se cree que 37 mil cuerpos cuya identidad se desconoce y que se encontraban en servicios periciales o fosas comunes en las entidades federativas en ese entonces, son parte de la primera cifra.