Urge digitalizar expedientes ante nuevo aumento en casos de Covid: Pozos Marín

Ante los contagios de Covid urge reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para digitalizar expedientes y no consultarlos en forma presencial, aseveró Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.

Resaltó que no cesan los contagios no paran en la Ciudad Judicial de la ciudad de Veracruz pese a las restricciones para ingresar, que entre paréntesis, retrasan la aplicación de la justicia a las víctimas de delitos porque no se trabaja a toda la capacidad de la infraestructura.

"En el Juzgado Cuarto de Primera Instancia el juez y 4 personas más se han contagiado, exactamente la semana pasada en la Ciudad Judicial, se infectaron de Covid, el juez está hospitalizado y su salud está grave.

"Igualmente 4 personas de nivel administrativo están en la misma situación y es una gran preocupación porque se siguen contaminando. En diciembre del 2020 falleció un juez y ha habido mucho contagio de compañeros profesionistas del derecho", destacó Pozos Marín.

Destacó que ante la pandemia se reduce el acceso para abogados y víctimas del delito a los juzgados, así como a los expedientes, lo que hace más lenta la impartición de justicia, y la expectativa es que los próximos diputados sí hagan la tarea que no cumplieron los que ya se van.

POSIBLE DIGITALIZACIÓN

El abogado consideró que la reciente visita de la presidenta del Poder Judicial del Estado a la Ciudad Judicial en la ciudad de Veracruz representa una esperanza para modernizar el sistema y concretar la reiterada propuesta de los profesionales del derecho para reducir riesgos de contagios.

"Primero se tiene que legislar. La actual Legislatura que está próxima a irse nunca hizo nada por la ciudadanía el año pasado cuando entró el Covid. Esperamos que los candidatos a diputados locales planeen una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz para que todas las audiencias se lleven de manera digital desde cualquier computadora desde su casa el profesionista del derecho, el juez y las partes, el Ministerio Público adscrito a esos juzgados, y meterse a esa plataforma", subrayó el representante de un sector de abogados.

Así no se tendría que ir físicamente a los juzgados y no habría más infectados. Y de aprobarse la propuesta, el gobierno tendría que licitar el servicio a la mejor empresa y de ser posible, a finales de este año, entre noviembre y diciembre ya se podría digitalizar el universo de expedientes.

"Al reformarse la Ley del Poder Judicial del Estado también tendría que haber un aumento presupuestal para contratar a la empresa, y los 21 distritos judiciales del estado adherirse a ese programa para evitar más contagios del personal judicial y de los justiciables que acuden a los juzgados", recalcó Pozos Marín.