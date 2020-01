Urge alzar la voz para evitar plagio de bordados mexicanos

Falta mayor apoyo por parte del Gobierno Federal y de las entidades para preservar los bordados típicos mexicanos e impedir su sobreexplotación por marcas internacionales, afirmó Jorge Quintas, consejero directivo de Canaco y presidente del Congreso de Alta Moda en Veracruz.

De acuerdo con datos de la organización al menos 23 marcas de ropa nacionales e internacionales se han apropiado de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo y acumulan hasta el momento 39 casos de plagio registrados.

"Esta descuidada la cuestión de la legalidad, estamos trabajando en ello para fortalecer a diversas agrupaciones de la Sierra de Zongolica para que no sean explotados; en Oaxaca están levantándose para consolidarse en una agrupación y que no exista la explotación de sus diseños. Se tiene que alzar la voz y tratar de que podamos dar a conocer que la mano de obra es valiosa en el mundo, lamentablemente no son valorados".

Hasta el momento en México no existe una legislación que proteja realmente a los indígenas en materia de propiedad intelectual, en lo referente a gastronomía, vestido y medicina, por lo cual empresas nacionales e internacionales explotan estos aspectos.

"Hay muchos diseñadores extranjeros que se absorben los diseños, se los llevan y ahí es donde está la explotación de los diseños, por eso estamos trabajando con los artesanos para apoyarlos. Lamentablemente hay mucha marginación, en Zongolica hay muchos artesanos muy buenos y no son valorados y no tienen el apoyo necesario".

Cabe señalar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que: “tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales”.