Universitarias de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río realizaron una marcha para exigir se garanticen los derechos de la mujer.

Apoyadas por sus profesores, alumnas de la Universidad Cristóbal Colón, la Universidad Veracruzana y la Universidad Pedagógica recorrieron la avenida Juan Pablo II hasta el boulevard Adolfo Ruiz Cortines para hacer énfasis en un cese a la violencia de género.

Citlalli Huerta, alumna de la UCC, informó que la marcha no tuvo el impacto que se esperaba pues desconocen quién la convocó y las instituciones estaban preocupadas en garantizar su seguridad.

De la misma forma, esperaban que la manifestación pacífica no fuera aprovechada por organismos políticos o grupos extremistas.

"Esta marcha es para la mujer, es un llamado para las instituciones más grandes del país como es la Colón, como es UVM, como es ItBoca, como son todas estas instituciones que albergan una gran cantidad de mujeres.

"Al no saber quién hizo la convocatoria o al no saber de dónde se originó ellos no daban este respaldo, más bien fue por seguridad de nosotras pero nosotras estamos aquí porque ya estamos hartas y estamos cansadas. Quisieron procurar nuestra seguridad porque no sabían quién las estaba originando y no querían que hubiera partidos políticos ni otros movimientos extremistas", especificó la alumna.

Con carteles donde manifestaban su rechazo a la violencia de género, las universitarias lanzaron consignas de concientización a la población.