Unidad de Combate al Secuestro nos atacó a balazos: empresarios

Fiscalía pretende investigarnos por delincuencia organizada para proteger a Ana Guevara

Integrantes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro supuestamente fueron quienes atentaron contra los empresarios de Boca Del Río, acusó Rafael Sánchez Cano, apoderado de la empresa que denunció a Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, por extorsión.

El abogado señaló que después de los hechos, ministeriales acudieron a su oficina, revisaron sus vehículos y lo interrogaron por el blindaje de los mismos.

Debido a las represalias y la inseguridad sacó a su familia de Veracruz.

Y es que además se enteró que la Fiscalía General del Estado pretende investigarlo por delincuencia organizada, lavado de dinero y referir que los hechos de Boca Del Río fueron autoatentado.

Explicó que él y el empresario Jesús Chaín circulaban por Boca Del Río cuando reconocieron a una persona que previamente fotografió sus viviendas y oficinas y en el mismo vehículo viajaba presuntamente quien fue suplente de Reynaldo Escobar en la alcaldía de Xalapa.

Los siguieron para indagar el motivo por el que tomaron las fotos pero más adelante comenzaron los balazos.

"Hace 10 días vino un grupo armado y estuvo en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, al rededor de seis sujetos y ellos son las personas que vinieron a hacer el atentado que sufrí. Tan es así que el jueves vinieron unos ministeriales a mi oficina, antes de entrar tocaron mis vehículos y me preguntaron que por que traigo un vehículo blindado nivel 7.

"El policía me enseñó fotografías de los cartuchos que se encontraron en la escena del crimen y corresponden a las armas que utilizan los policías de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro".

Solicitó protección a la Comisión Nacional de Derecho Humanos, para él, su socio Jesús Chaín y su familia, a quien contempla sacar del país. Incluso él mismo tuvo que irse de Veracruz.

Reiteró que la carpeta que elabora la Fiscalía en su contra es falsa y está dispuesto a ser investigado por el Servicio de Administración Tributaria o la Unidad De Inteligencia Financiera, pues no enfrenta problemas legales ni pertenece a grupos delincuenciales.

"Quien me llamó fue un amigo que es cercano a la fiscal de Xalapa, es muy conocido y tengo miedo por la protección que están brindando a la exalcaldesa suplente de Xalapa. Todos la están encubriendo, pues es el enlace directo de la exvelocista".

De acuerdo su informante, la FGE pretenden entregar un expediente al presidente de la República que contiene acusaciones en su contra.

"Hago responsable de lo que me pase a los integrantes de la Fiscalía, a la Conade, no voy a dar nombres. Por el calibre y la forma en que fuimos emboscado no tenemos duda de quién fue. Tengo el vídeo donde la señora de Xalapa pasa frente a mi domicilio en el vehículo con que me atacaron. La Fiscalía solo vino a tocar mis vehículos".

LOS HECHOS

El miércoles atacaron a tiros a Rafael Sánchez Cano, apoderado legal de la empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A de C.V y a su socio Jesús Chaín, mientras viajaban en un vehículo BMW blindado, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, a la altura del fraccionamiento Costa de Oro, en Boca Del Río.

Señaló que fueron cinco unidades con hombres fuerte armados quienes atacaron.

Un día antes de los hechos (el martes) vehículos pasaron por sus domicilios tomando fotografías.

El miércoles uno de los autos estaba afuera de la oficina del abogado y por las placas lograron identificarlo cuando circulaba por el bulevar del municipio boqueño.

Ahí mismo iba supuestamente la mujer que fue suplente de Reynado Escobar cuando este era alcalde de la capital del Estado.

"Cuando salí vi el coche y se encontraba de copiloto la señorita que refiero que fue ex alcaldesa suplente de Xalapa la cual se me quedó viendo. A la hora de dar vuelta sale huyendo, la seguimos y atrás traíamos cinco vehículos más. Nos rodean, regresa la misma unidad ya sin ella y nos empiezan a hacer detonaciones".

DENUNCIA

Rafael Sánchez Cano y el empresario Jesús Chaín denunciaron que supuestamente Ana Gabriela Guevara les pidió "moche", en julio de 2019, para asignarles un contrato de 17 millones de pesos.

Ellos pagaron 2.5 millones de pesos pero a decir del apoderado legal de Cocinas Industriales Multinacionales de Calidad S.A de C.V (CIMSA), fueron amenazado y presionados para dar la cantidad, pues el monto no se iba a entregar.

Acusó que a tres meses de comparecer por la denuncia interpuesta en contra de la titular de la Comisión Nacional del Deporte no hay ningún avance desde Veracruz. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ya investiga.

"Hace tres meses comparecimos ante la Fiscalía por una persona desaparecida que fue el autor material de la extorsión que sufrimos por el cobro de la Conade a la cual se le entregó 2.5 millones de pesos. Ese día que comparecimos le dijimos que nos dieron el recibo, esa persona sabemos que se fue. Las conversaciones del celular están completas donde la señorita de Xalapa refiere que elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública participaron en la extorsión".

Afirmó que cuenta con vídeos que sustentan las acusaciones ante el atentado que sufrió pues las unidades pasaron por su oficina.

"La persona de Xalapa venía con ellos. Todo eso ya lo estamos llevando ante la Fiscalía General de la República porque en Veracruz hay omisiones y llevan más de tres meses indagando. Ellos quieren acabar con los testigos sobre el tema Ana Gabriela. La de Xalapa es comadre de la Fiscal General del Estado".

Dijo que teme por su vida por lo que pidió seguridad para su familia, su socio y para él.